Tuy nhiên sau đó, một căn bệnh đã khiến Kaden Hoàng mất một thời gian im ắng trong hoạt động nghệ thuật để diều trị. Theo như chia sẻ, năm 2019, anh tiết lộ bị ung thư tinh hoàn di căn lên phổi. Căn bệnh khiến Anh Vũ phải cắt bỏ tinh hoàn, đau đớn khi vào thuốc, nhưng anh dần vượt qua cả 6 đợt hóa trị, cả giai đoạn khó khăn vì Covid-19, vì bên cạnh anh có mẹ, có bạn gái. Câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư giúp Kaden Hoàng trở thành người truyền cảm hứng, động lực cho rất nhiều người.

Mới đây, sự xuất hiện của Kaden Hoàng ( Hoàng Anh Gia Vũ , SN 1995) tại chương trình "Người ấy là ai" thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trước đây, anh từng được ghi điểm nhờ ngoại hình nam tính, gương mặt điển trai và chiều cao nổi trội 1m81 khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2015.

“Vì gia đình có bố mẹ mắc ung thư nên chính những kinh nghiệm khi chăm sóc người bệnh đã giúp Phương là người đầu tiên phát hiện những dấu hiệu sức khỏe không tốt của mình" - Kaden Hoàng nghẹn ngào nói về quá trình bạn gái đồng hành trong suốt thời gian anh chữa trị bệnh.

Suốt những năm tháng điều trị, bạn gái của anh tên Hà Phương là người luôn theo sát cùng gia đình mình. Đợt chữa trị đầu tiên tại Trung Quốc, bạn gái cũng là người đi cùng chăm sóc. Không những thế, Phương còn quyết định từ bỏ công việc đã làm 6 năm tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam để sang Mỹ theo học ngành Y tá với mong muốn duy nhất rằng nếu như căn bệnh của bạn trai có tái phát hay gặp bất cứ vấn đề gì thì mình sẽ có điều kiện chữa trị tốt nhất.

Suốt những năm tháng điều trị, bạn gái của anh tên Hà Phương là người luôn theo sát cùng gia đình mình

Hiện tại, bạn gái ở Mỹ, Kaden Hoàng ở Việt Nam nên cả hai phải yêu xa. Múi giờ chênh lệch, cặp đôi thường tranh thủ gọi video cho nhau mọi lúc, mọi nơi để chia sẻ những điều diễn ra hằng ngày. Đôi khi, chỉ đơn giản nhìn nhau học, nhìn nhau làm việc cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Ở xa nhau, Kaden và Hà Phương cũng không tránh được những lúc đối phương tủi thân mà không thể chạy đến để ôm ấp, vỗ về. Do vậy, cần nhiều hơn cả tình yêu chính là sự tin tưởng, thấu hiểu mà cặp đôi dành cho nhau.

Trong chương trình Người Ấy Là Ai, Hà Phương gửi những lời tâm sự từ Mỹ khiến Kaden bật khóc

Kaden thừa nhận, bản thân không phải một người bạn trai lý tưởng vì hay làm Phương khóc. “Ban đầu, Phương là người theo đuổi mình trước nên đôi khi mình không biết trân trọng. Nhưng may mắn, sau rất nhiều chuyện xảy ra, cô ấy không từ bỏ mình. Chính điều đó khiến mình thay đổi và muốn bù đắp nhiều hơn cho người yêu.

Do vậy khi tham gia Người Ấy Là Ai, mình muốn công khai với tất cả mọi người về sự tồn tại của Phương - một nửa của mình. Mình mong muốn làm cho cô ấy từ những điều đơn giản mà cô gái nào cũng mong muốn để bù đắp khoảng thời gian trước đây” - nam người mẫu chia sẻ.

Hà Phương quyết định từ bỏ công việc đã làm 6 năm tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam để sang Mỹ theo học ngành Y tá với mong muốn duy nhất rằng nếu như căn bệnh của bạn trai có tái phát hay gặp bất cứ vấn đề gì thì mình sẽ có điều kiện chữa trị tốt nhất

Hiện tại, Anh Vũ đã hoàn tất điều trị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, phổi có di chứng do hoá trị nên anh cần chụp CT, thử máu hàng tháng để theo dõi có thêm di căn hay không. Đối diện "cửa tử" khi còn khá trẻ, Anh Vũ thừa nhận có lúc đã nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. "Đó chính là lúc em được vào thuốc. Nó như thuốc độc, tàn phá mọi cơ quan: phổi, da, bạch cầu và tiểu cầu giảm... Thỉnh thoảng, em sợ mình mất sớm, không thể chăm sóc và báo hiếu cho bố mẹ" - anh nói.

Song sau tất cả, Anh Vũ cảm thấy may mắn khi có người thân bên cạnh hỗ trợ, đặc biệt là mẹ và bạn gái - những người phụ nữ yêu thương anh vô điều kiện. Bạn gái là người hối thúc, đưa Anh Vũ sang một bệnh viện uy tín tại Trung Quốc xét nghiệm, điều trị. Hay những ngày anh đau đớn vì vào thuốc, mẹ và người yêu luôn túc trực, giúp anh mọi sinh hoạt bên giường bệnh suốt nhiều tháng liền. Nhờ vậy, Anh Vũ thêm mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách.

Anh Vũ luôn giữ tâm trạng lạc quan trước những khó khăn

Chưa kể, mẹ của anh nỗ lực xoay xở chi phí chữa bệnh cho con trai bởi bà hiểu rằng vượt qua nó không thể một sớm một chiều. Tổng con số chữa bệnh lên đến 1,5 tỷ đồng, với gia đình Anh Vũ là con số rất lớn. Nhưng gia đình, họ hàng và nhiều đồng nghiệp cùng chung tay đóng góp, khiến Anh Vũ vô cùng cảm kích và biết ơn tình cảm ấy. "Trước sóng gió của cuộc đời, mình mới hiểu được tình cảm của những người yêu thương xung quanh" - giọng Anh Vũ bồi hồi.

Trở lại sau một thời gian điều trị bệnh, Kaden Hoàng đang bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Còn Hà Phương - bạn gái của nam người mẫu vẫn tiếp tục con đường học tập tại Mỹ. Dù bận rộn nhưng Hà Phương vẫn cố gắng tiết kiệm, sắp xếp để về thăm người yêu. Kaden Hoàng cho hay khi công việc ổn định hơn một chút, cả hai chắc chắn sẽ tiến đến hôn nhân và sẽ chuẩn bị một đám cưới lãng mạn cho người con gái đặc biệt của mình.