Đăng ảnh "sống ảo", cô gái Việt sinh năm 2000 khiến chàng trai Thụy Sĩ quyết cưới làm vợ

Sở hữu ngoại hình điển trai, lại có giọng hát ngọt ngào, Oliu cũng là một nhân vật rất được yêu mến trên mạng xã hội. Hiện anh chàng đang có gần 670 nghìn lượt người follow và 7,1 triệu lượt thích trên Tiktok.

Olivier Garessus (nickname Oliu Liu), quốc tịch Thụy Sĩ, 27 tuổi, đang là nhân viên phát triển kinh doanh của một công ty du lịch. Oliu đến Việt Nam lần đầu tiên cách đây 10 năm, trong một chuyến du lịch với gia đình. Sau đó, Oliu quyết định sang Việt Nam làm việc, hiện anh đã sống ở TP.HCM được 6 năm.

Kể về cơ duyên gặp gỡ người bạn đời Võ Thị Út Dư (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện làm công việc phân tích dữ liệu), Oliu cho biết anh ấn tượng với Dư khi thấy cô để tấm hình mặc váy trắng, đang ngồi chơi đàn piano trên Facebook nên đã chủ động nhắn tin làm quen.

Có không ít chàng trai nhắn tin làm quen với Dư qua mạng xã hội nhưng cô không có ấn tượng gì vì thấy ai cũng như ai. Cho đến khi Oliu nhắn tin cho Dư và hỏi: "Em biết chơi đàn piano hả?". Dư thật thà trả lời rằng cô chỉ chụp hình "sống ảo" vậy thôi chứ thật ra không biết chơi piano. Cả hai bắt đầu câu chuyện với nhau như vậy. Vì Oliu nói tiếng Việt khá tốt nên anh và Dư có thể tâm sự nhiều điều.

Oliu nhiều lần ngỏ ý mời Dư đi ăn tối, nhưng vì sợ nên cô gái trẻ dè chừng, liên tục từ chối. Trong lòng Dư cũng nghĩ rằng: "Để xem anh chàng này có kiên trì không?". Rồi một tháng sau, Oliu lại mời Dư lần nữa. Lần này, cô gái Quảng Ngãi đồng ý.

Lần đầu gặp gỡ, cả hai đi ăn ở một quán gần nhà rồi sau đó đi xem phim. Khi trở về, Oliu nói với Dư: "Em rất là xinh, anh thích em. Anh xin lỗi vì hôm nay anh không lên kế hoạch hoàn chỉnh để đưa em đi chơi. Anh sẽ bù đắp cho em vào lần gặp sau. Em cho anh cơ hội gặp em lần sau nhé!".

Lần gặp này, Dư cũng cộng thêm điểm cho Oliu khi thấy anh chàng cao ráo, bảnh bao, cách cư xử và nói năng rất chững chạc. Ở những lần gặp gỡ sau, cả hai nói chuyện thoải mái hơn về quan điểm trong chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện thì Dư và Oliu nhận ra họ có những quan điểm và mong muốn không giống nhau trong vấn đề tình cảm. Do đó, cặp đôi quyết định không tiếp tục tìm hiểu nữa, mặc dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Chồng Tây dịu dàng và yêu chiều vợ

Khoảng 1-2 tháng sau, Dư và Oliu tiếp tục hẹn nhau cùng đi học bằng lái xe. "Hai đứa ngồi học với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bỗng dưng anh ấy đi toilet rồi quay lại cầm tay mình. Mình rất bất ngờ và trở lại những cảm xúc như khi hai đứa đang hẹn hò.

Oliu nói với mình: "Anh được là chính mình khi anh ở bên cạnh em". Từ lúc đó anh ấy tấn công mình dồn dập và mình cũng xiêu lòng luôn", Dư kể về cộc mốc đáng nhớ trong chuyện tình cảm của mình. Có một câu chuyện thú vị nữa là Oliu có nuôi một bé cún cưng và rất yêu chiều bé cún. Khi tìm người yêu, Oliu muốn 70% là tìm mẹ cho bé cún, 30% còn lại là tìm bạn gái cho mình. Vì thế, anh chàng rất hạnh phúc khi thấy Dư chăm sóc chu đáo cho bé cún.

Vào thời điểm TP.HCM bùng phát dịch Covid-19, cuộc sống cuộc Oliu gặp khá nhiều khó khăn khi sống một mình. Do đó, anh năn nỉ gia đình Dư cho Dư vào TP.HCM cùng mình. Ban đầu, bố mẹ Dư không đồng ý nhưng trước sự thuyết phục chân thành của Oliu, phụ huynh đã gật đầu. Ngày Dư bay từ Quảng Ngãi vào với bạn trai, cô được tiếp viên thông báo đây là chuyến bay cuối cùng vào TP.HCM.

Sự xuất hiện của Dư khiến Oliu vô cùng hạnh phúc. Với anh chàng ngoại quốc, thời điểm đó thực sự khó khăn khi anh phải sống một mình trong tình trạng giãn cách xã hội. Bố mẹ Oliu ở nước ngoài cũng không thể đến Việt Nam trong lúc này. Do đó, Dư thực sự là người rất quan trọng với Oliu. Khi vào đến nơi, Dư cũng thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn vì Oliu đang thực sự cần có người ở bên cạnh.

Tháng 1/2022, Oliu chính thức cầu hôn Dư và cả hai đã đăng ký kết hôn. Oliu cũng đã mời bố mẹ sang Việt Nam để thăm gia đình Dư. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son hạnh phúc. Oliu và Dư dành nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi, trong và ngoài nước để khám phá những vùng đất mới và có thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.

Trong cuộc sống hôn nhân, Oliu tiết lộ điểm yếu của Dư là hay nói lớn tiếng, dễ bị stress. Do tính chất công việc cần phải phân tích nhiều nên Dư dễ bị stress. Mỗi khi đi làm về, cô chỉ muốn nghỉ ngơi chứ không muốn bị chồng đặt câu hỏi và phải trả lời, trong khi đó Oliu lại là người rất thích hỏi. Chính vì thế mà đôi khi, anh chồng Tây còn bị vợ Việt quát.

Mỗi lần vợ bị stress, Oliu lại nhẹ nhàng khuyên vợ nên hít thở và uống nước để lấy lại bình tĩnh.

Còn với Dư, cô "bóc phốt" chồng quá mê bóng đá và thường xem bóng đá rất khuya. Anh cũng hay tham gia các trận đấu bóng đá, sau đó đêm về lại ngủ mơ và... đá vợ. Anh chàng Thụy Sĩ cũng bị Dư nhận xét là hơi bừa bộn.

Kể xấu nhau nhưng cả hai đều rất vui vẻ và dí dỏm. Dư và Oliu đều không mong đối phương phải thay đổi quá nhiều. Dư mong chồng bớt xem bóng đá khuya để giữ gìn sức khỏe. Còn với Oliu, anh muốn Dư hiểu rằng anh luôn yêu cô rất nhiều.