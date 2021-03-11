Cúi người chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ chặt 'tâm hồn' siêu to khổng lồ như sợ rơi mất khiến các fan chảy máu mũi

Nhịp sống trẻ 11/03/2021 12:36

Nữ streamer ăn mặc cực thoáng với chiếc áo ngắn cũn cỡn khoe đôi vai trần cùng vòng một siêu to khổng lồ. Trong một số khoảnh khắc cúi người chỉnh camera, cô nàng phải dùng tay giữ chặt áo vì sợ lộ hàng.

Ngày nay, streamer nằm trong top những nghề nghiệp mang lại sự nổi tiếng và tiền bạc nhiều nhất dành cho giới trẻ, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng. Đôi khi chẳng cần phải có kỹ năng chơi game đỉnh cao, các nữ streamer chỉ cần ăn mặc hớ hênh và thực hiện những động tác phản cảm là nhận được tương tác siêu khủng, tiền donate cũng vì vậy mà tăng vù vù. Điển hình như trường hợp của một nữ streamer vô danh đang nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây. 

Cúi người chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ chặt 'tâm hồn' siêu to khổng lồ như sợ rơi mất khiến các fan chảy máu mũi - Ảnh 1
 Nữ streamer ăn mặc hở hang trên sóng - Ảnh cắt từ clip

Cúi người chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ chặt 'tâm hồn' siêu to khổng lồ như sợ rơi mất khiến các fan chảy máu mũi - Ảnh 2

Cúi người chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ chặt 'tâm hồn' siêu to khổng lồ như sợ rơi mất khiến các fan chảy máu mũi - Ảnh 3
 Mỗi lần cúi xuống chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ áo vì sợ lộ hàng - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, nữ streamer ăn mặc cực thoáng với chiếc áo ngắn cũn cỡn khoe đôi vai trần cùng vòng một siêu to khổng lồ. Trong một số khoảnh khắc cúi người chỉnh camera, cô nàng phải dùng một tay để giữ đôi gò bồng đảo như sợ chúng rơi ra mất vậy.

Sau khi màn livestream lan truyền trên mạng xã hội, dân tình nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái nóng bỏng. Cô nàng tên Ye-seul, hoạt động trên nền tảng Afreeca TV với các nội dung chính chủ yếu là vũ đạo hoặc cover một số bài nhạc.

Cúi người chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ chặt 'tâm hồn' siêu to khổng lồ như sợ rơi mất khiến các fan chảy máu mũi - Ảnh 4

Cúi người chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ chặt 'tâm hồn' siêu to khổng lồ như sợ rơi mất khiến các fan chảy máu mũi - Ảnh 5
Ở ngoài đời, nữ streamer gây ấn tượng với body nóng bỏng - Ảnh: Internet

Có thể thấy rằng ở ngoài đời, Ye-seul không sở hữu nhan sắc quá nổi bật. Thế nhưng điều này chẳng mấy quan trọng bởi "tâm hồn" siêu to khổng lồ của cô nàng đã chiếm trọn spotlight. Hiện Ye-seul đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. 

Ngồi nướng thịt, cô gái khiến dân mạng náo loạn vì ăn mặc phô phang, vòng một ngồn ngộn chỉ chực trào ra khỏi áo

Ngồi nướng thịt, cô gái khiến dân mạng náo loạn vì ăn mặc phô phang, vòng một ngồn ngộn chỉ chực trào ra khỏi áo

Cô gái trẻ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội chỉ nhờ một bức ảnh đang ngồi bán thịt nướng buổi tối. Người khen cô xinh đẹp quyến rũ, người cho rằng cô ăn mặc phản cảm, phô phang.

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