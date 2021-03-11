Ngày nay, streamer nằm trong top những nghề nghiệp mang lại sự nổi tiếng và tiền bạc nhiều nhất dành cho giới trẻ, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng. Đôi khi chẳng cần phải có kỹ năng chơi game đỉnh cao, các nữ streamer chỉ cần ăn mặc hớ hênh và thực hiện những động tác phản cảm là nhận được tương tác siêu khủng, tiền donate cũng vì vậy mà tăng vù vù. Điển hình như trường hợp của một nữ streamer vô danh đang nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây.

Mỗi lần cúi xuống chỉnh camera, nữ streamer phải lấy tay giữ áo vì sợ lộ hàng - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, nữ streamer ăn mặc cực thoáng với chiếc áo ngắn cũn cỡn khoe đôi vai trần cùng vòng một siêu to khổng lồ. Trong một số khoảnh khắc cúi người chỉnh camera, cô nàng phải dùng một tay để giữ đôi gò bồng đảo như sợ chúng rơi ra mất vậy.

Sau khi màn livestream lan truyền trên mạng xã hội, dân tình nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái nóng bỏng. Cô nàng tên Ye-seul, hoạt động trên nền tảng Afreeca TV với các nội dung chính chủ yếu là vũ đạo hoặc cover một số bài nhạc.