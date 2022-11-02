Con gái mới 6 tuổi, Phan Như Thảo đã nghĩ đến chuyện làm đẹp cho con trong tương lai, hài nhất vẫn là chỉnh sửa điểm này

Phan Như Thảo chia sẻ đã lên kế hoạch làm đẹp trong tương lai cho gái 6 tuổi.

Mặc dù đã rời khỏi làng giải trí, tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ nhưng Phan Như Thảo vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Cùng với đó, gia đình của cô ngày thêm hạnh phúc, viên mãn khi có sự xuất hiện của cô con gái đáng yêu Bồ Câu. Cho đến mới đây, cựu người mẫu khiến dư luận xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc khoe cận gương mặt con gái. Đại gia Đức An đăng ảnh chúc mừng sinh nhật ái nữ tròn 6 tuổi. Cụ thể, hôm nay (2/11) là sinh nhật 6 tuổi của bé Bồ Câu - con gái Phan Như Thảo và đại gia Đức An. Ngay từ sáng sớm, nam doanh nhân đã đăng đàn nhắn nhủ yêu thương tới ái nữ. Cựu người mẫu cũng gây xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc khoe cận gương mặt con gái.

Cận cảnh gương mặt bé Bồ Câu được cựu người mẫu đăng tải khiến dân tình thích thú vì quá đáng yêu Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy, cô bé sở hữu những đường nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Trong đó, cô bé sở hữu gương mặt trái xoan, sống mũi thẳng giống mẹ cùng đôi mắt một mí giống bố. Ngoài ra, cô cũng được mẹ chăm chút cho mái tóc dài, thẳng mượt, yểu điệu thư thiếu nữ. Tuy nhiên, cô nhóc vẫn có khuyết điểm chính là hàng lông mày hơi mờ nhạt, nếu nhìn thoáng qua thì dường như là không thấy đâu.

Bồ Câu có những đường nét khuôn mặt vô cùng dễ thương Góc nghiêng xinh xắn của con gái Phan Như Thảo Một người bạn của Phan Như Thảo đã để lại bình luận nhận xét, cho rằng cô bé nên chỉnh lại đôi lông mày: “Bộ mày này mẹ Thảo nghiên cứu thiết kế từ từ là vừa ạ”. Trước bình luận này, cựu người mẫu khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ bản thân đã lên kế hoạch làm đẹp cho con gái trong tương lai. Bà xã doanh nhân Đức An cho biết: “Mẹ tính hết cả rồi cô ơi, sửa xí thôi mà chỗ nào cũng cần 1 xí không ha”.

Phan Như Thảo đáp trả khi được nhắn nên sửa lông mày cho con gái Cô tiết lộ sẽ sửa mỗi chỗ một ít cho con gái khi lớn lên. Ngay lập tức, bình luận này của cô đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Có thể thấy, mặc dù ái nữ mới lên 6 tuổi nhưng Phan Như Thảo đã vô cùng chú ý đến kế hoạch làm đẹp cho con gái trong tương lai. Về phía Bồ Câu, không chỉ thừa hưởng những đường nét đẹp từ mẹ mà cô bé còn được biết đến là rich kid “ngậm thìa vàng” chính hiệu. Bên cạnh những món quà đắt đỏ cho đến khối tài sản thừa kế trong tương lai mà cô bé cũng được bố mẹ cho theo học trong ngôi trường danh giá với mức học phí cao ngất ngưởng.

Chồng đại gia viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo nhưng còn một điều kiện sau đó? Phan Như Thảo tiết lộ chồng đại gia đã viết di chúc để lại tài sản cho mình khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ.

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