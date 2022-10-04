Con gái 11 tuổi của "ông trùm Quỳnh Búp Bê" sở hữu ngoại hình và chiều cao khủng khiến dân tình trầm trồ, xuýt xoa

Năm 2011, Minh Tiệp kết hôn với vợ trẻ kém anh 13 tuổi - người đẹp Thùy Dương. Cũng trong năm đó, nam diễn viên và bà xã đã chào đón cô con gái đầu lòng là bé Minh Thùy (biệt danh là Cún).

Minh Tiệp được khán giả Việt nhớ đến qua nhiều phim như Lập Trình Cho Trái Tim, Tiếng Dương Cầm Trên Biển, Cuộc Gọi Lúc 0 Giờ,... Anh là một diễn viên viên mãn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đời tư và được nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lại được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ khá sớm nên “con gái rượu” của bố Tiệp tỏ ra rất dạn dĩ trước ống kính và nhóc tì cũng đã có cơ hội được mời đóng quảng cáo. Cô bé được nhận xét có nhiều tiềm năng để theo đuổi nghệ thuật.

Ái nữ nhà Minh Tiệp rất biết cách phối đồ và tạo dáng trước ống kính

Thông qua những bức ảnh được bố mẹ đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy ái nữ nhà Minh Tiệp cũng rất biết cách chọn đồ, phối đồ...Nhiều set đồ cô bé chọn nhìn đơn giản, phù hợp với lứa tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, thời trang.

Không chỉ có tố chất nghệ thuật, mà còn nhờ sỡ hữu nhan sắc xinh đẹp của cả ba và mẹ, nên bé Minh Thùy càng lớn càng đáng yêu, xinh đẹp. Nhất là có mẹ là Hoa hậu sở hữu chiều cao hơn m7, nên dù mới hơn 10 tuổi nhưng cô công chúa nhỏ nhà Minh Tiệp đã sở hữu chiều cao 1m56. Được biết, Á hậu Huyền My từng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc và chiều cao của cô con gái nhà Minh Tiệp.

Đôi chân dài miên man được thừa hưởng từ mẹ và nhan sắc nổi bật từng khiến Á hậu Huyền My không tiếc lời khen ngợi

Trong loạt ảnh đời thường của ái nữ nhà Minh Tiệp, người hâm mộ nhiều lần tỏ ra trầm trồ trước nhan sắc và chiều cao của bé Cún. Cô bé được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, có khuôn mặt sáng và chiều cao ấn tượng, ái nữ nhà Minh Tiệp được đánh giá sẽ "càn quét" nhiều đấu trường sắc đẹp trong tương lai.

Trong một bức ảnh được Thùy Dương chia sẻ, Minh Thùy khiến nhiều người bất ngờ bởi đôi chân dài thẳng tắp, cách tạo dáng và thần thái chuyên nghiệp không thua kém gì mẹ.

Vợ chồng Minh Tiệp từng chia sẻ, ngoài cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con thì không có bất cứ bí quyết nào cả. Đặc biệt, cô bé cũng yêu thích các hoạt động thể thao, thể chất ngoài trời, có thề nhờ vận động nên Minh Thùy dễ dàng sở hữu chiều cao vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa khác.

Trước nhiều lời động viên, thúc đẩy từ cộng đồng mạng nên cho con tham gia vào nghệ thuật, vợ chồng Minh Tiệp tỏ ra rất biết ơn và cho biết quan điểm nuôi dạy con của mình. Cả hai cho biết, anh và vợ đều muốn con cái tự chủ động phát triển và tìm tòi những điều mới mẻ, luôn tôn trọng ý kiến của con, miễn con thích và thực hiện những đam mê bằng chính sức lực của mình.

Cả hai vợ chồng Minh Tiệp - Thùy Dương đều muốn con làm điều mình thích thay vì đặt sẵn vị trí cho con.

Dù gia đình chỉ vỏn vẹn 3 thành viên, nhưng luôn tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều tập trung vào việc nuôi dạy ái nữ khôn lớn, đến hiện tại Minh Tiệp và cả vợ đều cảm thấy rất tự hào vì con gái của mình. Không chỉ sỡ hữu ngoại hình vượt trội, mà ái nữ nhà Minh Tiệp còn rất ngoan ngoãn, học hành cũng giỏi giang. Tổ ấm như vậy cũng khiến biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ vì quá viên mãn, hạnh phúc.