Cô gái "khóc hết nước mắt" trong ngày đám cưới bạn thân

Nhịp sống trẻ 06/09/2022 18:25

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen cảm động vì hình ảnh khóc nức nở của một cô gái khi tiễn bạn thân về nhà chồng

Mới đây, kênh TikTok M.E.G đã đăng tải đoạn video một bạn nữ khóc như mưa trong ngày trọng đại của bạn thân mình. Theo đó, trong khi đang làm lễ, người bạn gái của cô dâu đột nhiên vừa cười vừa rơi nước mắt lã chã khiến mọi người xung quanh vô cùng cảm động.

Được biết, cô gái trong video và cô dâu là bạn thân từ cấp 2 và cả hai đã xem nhau như chị em ruột thịt. Cô gái này đã kết hôn 1 năm trước nhưng có vẻ vẫn còn khá lạ lẫm khi dự đám cưới người bạn. Có lẽ bạn nữ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng thì người chị em thân thiết đã tìm được bến đỗ của đời mình. 

Cô gái 'khóc hết nước mắt' trong ngày đám cưới bạn thân - Ảnh 1
Cô gái khóc hết nước mắt trong ngày vui của người bạn 

 

Cô gái 'khóc hết nước mắt' trong ngày đám cưới bạn thân - Ảnh 2
Được biết, hai cô gái đã chơi cùng với nhau từ tận năm cấp 2 

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận đã tỏ ra cảm động trước tình cảm thắm thiết của hai cô gái và gửi lời chúc mừng cho đám cưới của cô dâu cũng như tình bạn chân thành của hai người họ.

Trước đây, đã có không ít trường hợp khóc cạn nước mắt trong đám cưới của bạn bè mình. Có thể nói, dù không phải máu mủ ruột rà những bạn bè vẫn là điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. 

Cô gái 'khóc hết nước mắt' trong ngày đám cưới bạn thân - Ảnh 3
Đã có không ít trường hợp khóc cạn nước mắt trong đám cưới của bạn bè mình

 

 

Loạt ảnh xe hoa được trang trí 'độc lạ' dành cho hệ yêu trái cây, khách dự đám cưới nên mang theo bịch muối tiện tráng miệng luôn

Loạt ảnh xe hoa được trang trí 'độc lạ' dành cho hệ yêu trái cây, khách dự đám cưới nên mang theo bịch muối tiện tráng miệng luôn

Loạt ảnh trang trí xe hoa bằng trái cây đã khiến netizen vô cùng thích thú, vừa tiết kiệm lại vừa thực tế.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ Hot TikToker #hot girl

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả