Cô gái "khóc hết nước mắt" trong ngày đám cưới bạn thân

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen cảm động vì hình ảnh khóc nức nở của một cô gái khi tiễn bạn thân về nhà chồng

Mới đây, kênh TikTok M.E.G đã đăng tải đoạn video một bạn nữ khóc như mưa trong ngày trọng đại của bạn thân mình. Theo đó, trong khi đang làm lễ, người bạn gái của cô dâu đột nhiên vừa cười vừa rơi nước mắt lã chã khiến mọi người xung quanh vô cùng cảm động.

Được biết, cô gái trong video và cô dâu là bạn thân từ cấp 2 và cả hai đã xem nhau như chị em ruột thịt. Cô gái này đã kết hôn 1 năm trước nhưng có vẻ vẫn còn khá lạ lẫm khi dự đám cưới người bạn. Có lẽ bạn nữ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng thì người chị em thân thiết đã tìm được bến đỗ của đời mình.

Cô gái khóc hết nước mắt trong ngày vui của người bạn

Được biết, hai cô gái đã chơi cùng với nhau từ tận năm cấp 2

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận đã tỏ ra cảm động trước tình cảm thắm thiết của hai cô gái và gửi lời chúc mừng cho đám cưới của cô dâu cũng như tình bạn chân thành của hai người họ.

Trước đây, đã có không ít trường hợp khóc cạn nước mắt trong đám cưới của bạn bè mình. Có thể nói, dù không phải máu mủ ruột rà những bạn bè vẫn là điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.

Đã có không ít trường hợp khóc cạn nước mắt trong đám cưới của bạn bè mình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-khoc-het-nuoc-mat-trong-ngay-dam-cuoi-ban-than-500054.html