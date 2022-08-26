Trên trang cá nhân của mình, người đẹp Linh Rin đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ với bạn trai Phillip Nguyễn khiến dân tình ganh tỵ hết nấc

Là một cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, tuy nhiên Linh Rin và Phillip Nguyễn rất hiếm khi chia sẻ những hình ảnh quá tình tứ của cả hai lên mạng xã hội. Chính vì thế khoảnh khắc nhà gái chủ động hôn bạn trai thiếu gia được Linh Rin chia sẻ gần đây đã khiến dân mạng đứng hình.

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi được đăng tải trên trang cá nhân khiến dân tình đứng hình

Trước đó, người mẫu Hà Thành đã đăng tải loạt ảnh thân mật cùng với vị hôn phu trong chuyến du lịch nước ngoài gây sốt xình xịch. Với nhan sắc đài các, phong thái sang trọng cùng lối ứng xử nhã nhặn, không khó để Linh Rin chiếm trọn tình cảm của bạn trai thiếu gia.

Linh Rin và Phillip Nguyễn được xem là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của Vbiz

Thông tin thiếu gia Phillip Nguyễn và Linh Rin xác nhận kết hôn vào đầu năm nay đã gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua. Nhiều bình luận bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, ganh tỵ cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn này và mong chờ "siêu đám cưới" diễn ra trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-rin-cong-khai-danh-dau-chu-quyen-voi-thieu-gia-phillip-nguyen-truoc-dam-cuoi-496150.html