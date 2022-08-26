Linh Rin công khai "đánh dấu chủ quyền" với thiếu gia Phillip Nguyễn trước đám cưới

Nhịp sống trẻ 26/08/2022 15:07

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp Linh Rin đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ với bạn trai Phillip Nguyễn khiến dân tình ganh tỵ hết nấc

Là một cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, tuy nhiên Linh Rin và Phillip Nguyễn rất hiếm khi chia sẻ những hình ảnh quá tình tứ của cả hai lên mạng xã hội. Chính vì thế khoảnh khắc nhà gái chủ động hôn bạn trai thiếu gia được Linh Rin chia sẻ gần đây đã khiến dân mạng đứng hình.

 

Linh Rin công khai 'đánh dấu chủ quyền' với thiếu gia Phillip Nguyễn trước đám cưới - Ảnh 1
Hình ảnh tình tứ của cặp đôi được đăng tải trên trang cá nhân khiến dân tình đứng hình

 

Trước đó, người mẫu Hà Thành đã đăng tải loạt ảnh thân mật cùng với vị hôn phu trong chuyến du lịch nước ngoài gây sốt xình xịch. Với nhan sắc đài các, phong thái sang trọng cùng lối ứng xử nhã nhặn, không khó để Linh Rin chiếm trọn tình cảm của bạn trai thiếu gia.

 

Linh Rin công khai 'đánh dấu chủ quyền' với thiếu gia Phillip Nguyễn trước đám cưới - Ảnh 2
Linh Rin và Phillip Nguyễn được xem là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của Vbiz

 

Thông tin thiếu gia Phillip Nguyễn và Linh Rin xác nhận kết hôn vào đầu năm nay đã gây sốt cộng đồng mạng thời gian qua. Nhiều bình luận bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, ganh tỵ cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn này và mong chờ "siêu đám cưới" diễn ra trong năm nay.

 

 

 

 

 

Chứng kiến tình cũ Phillip Nguyễn sắp lên xe hoa với bạn gái mới, Á Hậu Hoàng My gây chú ý với hành động đẹp dành cho cặp đôi

Chứng kiến tình cũ Phillip Nguyễn sắp lên xe hoa với bạn gái mới, Á Hậu Hoàng My gây chú ý với hành động đẹp dành cho cặp đôi

Bài đăng của Hoàng My đang gây sự chú ý cho nhiều người sau khi tình cũ Phillip Nguyễn vừa thông báo sắp kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hot girl Linh Rin thiếu gia Phillip Nguyễn Linh Rin và Phillip Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn