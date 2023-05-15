Cái kết như mơ của cặp 'đôi đũa lệch' vợ hơn chồng 20 tuổi

Bất chấp mọi dư luận, cặp đôi chênh lệch 20 tuổi vẫn đi đến đích hôn nhân và khoe ảnh tình tứ trên mạng xã hội.

Câu chuyện của một chàng trai trẻ tên Chen Guang sinh năm 2000 hiện đang gây sốt mạng xã hội vì chuyện tình đũa lệch của mình. Cụ thể, chàng thanh niên Chen Guang đến từ Thượng Hải (Trung Quốc), sở hữu vẻ ngoài chuẩn soái ca vạn người mê' hay 'tiểu thịt tươi' mà các chị em xứ tỷ dân hay gọi. Tuy vậy, chàng trai lại có lựa chọn hẹn hò với một phụ nữ ngoài 40 tuổi và thậm chí anh có thể gọi bằng bác.

Theo như chàng trai chia sẻ thì 'nửa kia' của chàng hiện đang điều hành một thẩm mỹ viện và có cuộc sống khá giả. Cả hai trúng tiếng sét ái tình trong một lần chạm mặt nhau trên đường phố. Chàng trai trẻ bên nữ doanh nhân hơn mình 20 tuổi Ban đầu hai người chỉ trò chuyện với nhau rất bình thường, nhưng sau một thời gian nữ doanh nhân 40 tuổi đã quyết định 'thả thính' tới tấp và bật tín hiệu cho Chen Guang. Bản thân nữ doanh nhân cũng biết với chênh lệch tuổi tác thế này khi bước vào mối quan hệ sẽ vướng phải rất nhiều dị nghị. Nhưng cô cho rằng nếu đủ chân thành trong tình yêu thì những đàm tiếu bên ngoài chẳng là gì cả.

Không lâu sau đó, thanh niên Chen Guang cũng 'đổ đứ đừ' trước sự tấn công dồn dập của nữ doanh nhân. Ban đầu hai bên gia đinh đã phản đối rất kịch liệt nhưng rồi họ vẫn ở bên nhau được 2 năm và đã đăng ký kết hôn. Trong thời gian tới cặp đôi sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc và có dự định sinh con Chen Guang chia sẻ thêm vợ anh muốn có 1 đứa con để gia đình hoàn chỉnh nhưng anh vẫn khá lo lắng vì sinh con ở độ tuổi 40 rất nguy hiểm. Nữ doanh nhân trấn an và cho rằng y học phát triển nên chuyện sinh con ở độ tuổi này sẽ không gặp nhiều khó khăn. Dù cặp đôi đã đi đến đích hôn nhân. Nhưng vẫn có ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò của họ để thu hút sự chú ý, cả hai không phải là vợ chồng của nhau. Trong khi đó, một bộ phận dân mạng thì cho rằng, người vợ phải là bà cụ U70 vì có gương mặt khá "dừ". Số khác thì cho rằng, chàng trai trẻ đến với nữ doanh nhân chỉ vì lợi ích tài chính. Ở Việt Nam cũng từng có 'đôi đũa lệch' Tuấn - Oanh gây xôn xao cộng đồng mạng một thời Cặp đôi vẫn lựa chọn im lặng trước những đồn đoán khắc nghiệt của cư dân mạng. Tuy vậy những trường hợp cặp đôi cách tuổi đến với nhau không hề hiếm trên thế giới. Và vì tình yêu vốn không giới hạn nên việc nhìn nhận một tình yêu như của Chen Guang cũng cần khách quan và bao dung hơn.

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