3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng "mắt chữ A mồm chữ O"

Ba cô nàng hot girl Hàn Quốc để chứng minh vòng 1 của mình là đẹp tự nhiên và đã có màn đáp trả antifan một cách không ai ngờ tới.
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Cô nàng hot girl Hàn Quốc Kim Dong Ran có tên thật là Kim So Eun nổi tiếng trên MXH Hàn Quốc nhờ có ngoại hình xinh đẹp cùng với đó là vòng 1 khiến ai cũng "lác mắt". Trước những thông tin được đồn thổi trên MXH người đẹp đã dùng đến dao kéo để có được vòng 1 đẹp như hiện tại. Khi biết được tin này cô nàng Kim Dong Ran đã đến bệnh viện kiểm tra để chứng minh bản thân mình là đẹp tự nhiên.
Cô nàng đã đến bệnh viện và làm siêu âm ngực để chứng minh bản thân không có bất kì túi độn nào ở vòng 1. Vòng 1 của cô nàng khoảng 100cm là tự nhiên 100%. Trước những minh chứng đó khiến nhiều người cũng cảm thấy nể phục bởi cách cô làm sáng tỏ sự thật quá "đặc biệt". Cô nàng cũng thẳng thắn bác bỏ những lời đồn thôi không có căn cứ về việc mình bơm ngực hay độn ngực để có vẻ đẹp như hiện tại là hoàn toàn sai.
Bên cạnh những lời khen ngợi body của cô nàng quá đẹp và vô cùng sexy thì cô nàng cũng nhận khá nhiều lời mỉa mai. Những lời đồn hay những lời đặt điều không hay về bản thân. Ngoài sở hữu vóc dáng khiến nhiều người mớ ước cô nàng cũng khá nhiều sự quan tâm từ việc cô từng làm dịch thuật và thông thạo 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Trung và từng theo học chuyên ngành Hóa Sinh.
Son Min Kyung là một BJ, streamer người Hàn Quốc và cô được nhiều bạn trẻ xứ Hàn quan tâm và khá nổi tiếng trên MXH nước này. Trong một lần livestream cô bị người xem nhận xét là có vẻ đẹp "nhân tạo" là vòng 1 khó tin không bơm, độn. Cô nàng cảm thấy bản thân bị lăng mạ và rất bức xúc vì điều này đã từng cô chứng minh bằng cách chạm vào ngực, thử độ đàn hồn ngay trên sóng livestream.
Vòng 1 tự nhiên, nhất là vòng 1 vẫn có độ chảy xệ nhất định vì ngực chủ yếu là mô mỡ. Bởi những người từng can thiệp dao kéo vòng 1 thì ngực sẽ khó có độ đàn hồi tự nhiên. Ngay thời gian từng là mẫu ảnh, Son Min Kyung đã rất nổi bật với vóc dáng ấn tượng, là là vòng 1 đẹp tự nhiên. Khiến những người xung quanh cũng cảm thấy ngưỡng mộ về điều này.
Một người đẹp khác của xứ Hàn cũng phải chứng minh bản thân có vòng 1 đẹp tự nhiên chính là Zzyuri trước những tin đồn cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng có số đó 3 vòng vô cùng ấn tượng lần lượt là 90 - 60 - 90cm. Đây là thân hình đồng hồ cát mà bao người mong ước có được.
Trước tin đồn cô đã phẫu thuật vòng 1, người đẹp đã đăng tải bức ảnh chụp X-quang chứng minh mình không đụng đến dao kéo.
Bên cạnh việc chụp siêu âm, chụp X-quang cũng là cách các người đẹp ở xứ Hàn lựa chọn để minh chứng bản thân là sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Nếu là người có độn ngực, ảnh chụp X-quang sẽ cho thấy rõ dị vật nên không thể chối cãi đã phẫu thật thẩm mỹ.