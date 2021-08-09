3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng "mắt chữ A mồm chữ O"

Nhịp sống trẻ 09/08/2021 05:00

Ba cô nàng hot girl Hàn Quốc để chứng minh vòng 1 của mình là đẹp tự nhiên và đã có màn đáp trả antifan một cách không ai ngờ tới.

Cô nàng hot girl Hàn Quốc Kim Dong Ran có tên thật là Kim So Eun nổi tiếng trên MXH Hàn Quốc nhờ có ngoại hình xinh đẹp cùng với đó là vòng 1 khiến ai cũng "lác mắt". Trước những thông tin được đồn thổi trên MXH người đẹp đã dùng đến dao kéo để có được vòng 1 đẹp như hiện tại. Khi biết được tin này cô nàng Kim Dong Ran đã đến bệnh viện kiểm tra để chứng minh bản thân mình là đẹp tự nhiên.

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 1
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 2
Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp công gái này còn có một vóc dáng vô cùng bốc lửa. Ảnh: Internet

Cô nàng đã đến bệnh viện và làm siêu âm ngực để chứng minh bản thân không có bất kì túi độn nào ở vòng 1. Vòng 1 của cô nàng khoảng 100cm là tự nhiên 100%. Trước những minh chứng đó khiến nhiều người cũng cảm thấy nể phục bởi cách cô làm sáng tỏ sự thật quá "đặc biệt". Cô nàng cũng thẳng thắn bác bỏ những lời đồn thôi không có căn cứ về việc mình bơm ngực hay độn ngực để có vẻ đẹp như hiện tại là hoàn toàn sai.

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 3
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 4
Để chứng minh vòng 1 của mình là đẹp tự nhiên cô nàng đã đến bệnh viện để siêu âm và đập tan những tin đồn vô căn cứ đó. Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời khen ngợi body của cô nàng quá đẹp và vô cùng sexy thì cô nàng cũng nhận khá nhiều lời mỉa mai. Những lời đồn hay những lời đặt điều không hay về bản thân. Ngoài sở hữu vóc dáng khiến nhiều người mớ ước cô nàng cũng khá nhiều sự quan tâm từ việc cô từng làm dịch thuật và thông thạo 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Trung và từng theo học chuyên ngành Hóa Sinh.

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 5
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 6

Son Min Kyung là một BJ, streamer người Hàn Quốc và cô được nhiều bạn trẻ xứ Hàn quan tâm và khá nổi tiếng trên MXH nước này. Trong một lần livestream cô bị người xem nhận xét là có vẻ đẹp "nhân tạo" là vòng 1 khó tin không bơm, độn. Cô nàng cảm thấy bản thân bị lăng mạ và rất bức xúc vì điều này đã từng cô chứng minh bằng cách chạm vào ngực, thử độ đàn hồn ngay trên sóng livestream.

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 7
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 8
Body nuột nà cùng vòng một đẩy đà khiến ai ai cũng phải ngước nhìn thèm thuồng. Ảnh: Internet

Vòng 1 tự nhiên, nhất là vòng 1 vẫn có độ chảy xệ nhất định vì ngực chủ yếu là mô mỡ. Bởi những người từng can thiệp dao kéo vòng 1 thì ngực sẽ khó có độ đàn hồi tự nhiên. Ngay thời gian từng là mẫu ảnh, Son Min Kyung đã rất nổi bật với vóc dáng ấn tượng, là là vòng 1 đẹp tự nhiên. Khiến những người xung quanh cũng cảm thấy ngưỡng mộ về điều này.

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 9
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 10
Có khá nhiều lời đàm tiếu về vòng 1 của cô nàng nhưng cô nàng cũng có cách chưng minh rất ấn tượng khiến ai cũng bất ngờ. Ảnh: Internet
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 11

Một người đẹp khác của xứ Hàn cũng phải chứng minh bản thân có vòng 1 đẹp tự nhiên chính là Zzyuri trước những tin đồn cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng có số đó 3 vòng vô cùng ấn tượng lần lượt là 90 - 60 - 90cm. Đây là thân hình đồng hồ cát mà bao người mong ước có được.

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 12
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 13
Thân hình đồng hồ cát của cô nàng chính là niềm mong ước của bao cô gái. Ảnh: Internet

Trước tin đồn cô đã phẫu thuật vòng 1, người đẹp đã đăng tải bức ảnh chụp X-quang chứng minh mình không đụng đến dao kéo. 

3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 14
3 hot girl Hàn Quốc chụp X-quang chứng minh vòng 1 là đẹp tự nhiên, có người sở hữu vòng 1 gần 100cm khiến ai cũng 'mắt chữ A mồm chữ O' - Ảnh 15

Bên cạnh việc chụp siêu âm, chụp X-quang cũng là cách các người đẹp ở xứ Hàn lựa chọn để minh chứng bản thân là sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Nếu là người có độn ngực, ảnh chụp X-quang sẽ cho thấy rõ dị vật nên không thể chối cãi đã phẫu thật thẩm mỹ. 

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