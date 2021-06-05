Tuy miệng bảo 'không nhiều tiền', nhưng mẹ đơn thân 'tậu' hẳn 4 ngôi nhà ở trời Tây

Nhà đẹp 05/06/2021 18:28

Mới đây, một người mẹ đơn thân sinh sống tại Anh đã khiến nhiều người "choáng ngợp" trước không gian và cách trang trí nhà vô cùng cổ điển, hoài niệm và gần gũi.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Lê Thị Hương - một người mẹ đơn thân đang sinh sống tại Anh đã gây chú ý với những hình ảnh về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà tọa lạc tại Anh này khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngợi khen bởi nét đẹp cổ kính, xen lẫn hiện đại trông vô cùng đặc sắc.

 

Đặc biệt hơn, không ít người còn ngỡ ngàng khi biết rằng người mẹ đơn thân này đã sở hữu 4 căn nhà tại Anh và đây là một trong những ngôi nhà theo phong cách cổ điển của cô nàng. Cô nàng chia sẻ: "Đây là ngôi nhà thứ ba của mình ở Anh, vì đang chuẩn bị sinh em bé thứ hai nên mình mua nhà mới rộng hơn và chỉ để nhà này cho thuê. Nhân dịp dọn dẹp sạch sẽ chụp ảnh sống ảo tiện thể mình khoe luôn. Phong cách của mình thực ra rất là rối rắm, mình bị bệnh nghiện mua đồ cổ nên dù sở hữu 4 căn nhà mình vẫn không có chỗ chứa đồ"

Ngôi nhà cổ kính mang cảm giác hoài niệm, kết hợp với những gam màu sáng, khiến nhiều người không khỏi rời mắt khỏi mẫu nhà đẹp này.

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Phòng khách bày trí nội thất nhỏ gọn, có cửa sổ nhìn ra kênh - Ảnh: FBNV
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Phòng khách thông với bếp có cả lò sưởi gỗ - Ảnh: FBNV
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Căn bếp với đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV
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Các bức tranh nghệ thuật được trang trí dọc cầu thang - Ảnh: FBNV
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Phòng tắm với gam màu sáng, tạo cảm giác thoáng đãng và thư thái - Ảnh: FBNV
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Một góc tủ gỗ trong phòng ngủ - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ với nội thất đa phần được làm từ gỗ - Ảnh: FBNV
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Một căn phòng khác được cô nàng trang trí với màu ghi trắng - Ảnh: FBNV
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Chiếc tủ đậm chất Châu Âu được để gọn trong góc phòng - Ảnh: FBNV
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Cửa sổ trong phòng ngủ mở thẳng ra vườn. Khung cảnh mùa thu vô cùng lãng mạn - Ảnh: FBNV

 

Sau khi bài viết được đăng tải, bên cạnh những bình luận tích cực thì cô nàng cũng nhận không ít những ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng khi tuổi đời còn trẻ lại là mẹ đơn thân nhưng cô đã sở hữu riêng cho mình 4 căn nhà. Người mẹ trẻ đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình.

Cô viết: "Để đánh giá được sự thành công của mỗi người, ngoài giá trị tài sản, tuổi tác cũng quan trọng. Khi bạn 80 tuổi sở hữu 4 căn nhà là bình thường nhưng bạn làm được điều đó trước khi 30 tuổi, đó là sự cố gắng".

 

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Không gian vườn phía sau ngôi nhà - Ảnh: FBNV
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Cổng gỗ của khu vườn - Ảnh: FBNV
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Vườn hoa rực rỡ bên cạnh con kênh gần nhà - Ảnh: FBNV
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Tận dụng khoảng sân sau nhà, cô nàng trồng thêm nhiều loại hoa tươi - Ảnh: FBNV
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Con kênh chảy ngay bên cạnh nhà còn có rất nhiều thiên nga sinh sống - Ảnh: FBNV

Xây nhà là công việc hệ trọng trong đời người nên ai trong chúng ta cũng mong muốn xây dựng được một ngôi nhà khang trang cho tổ ấm của mình. Với bài viết của người mẹ đơn thân này, ngôi nhà sẽ trở thành nguồn cảm hứng để bạn xây nên tổ ấm cho riêng mình. Đó cũng là động lực để chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày, cố gắng làm việc chăm chỉ để có được một ngôi nhà mơ ước.

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