Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ: Những lưu ý khi thờ để mang điều lành, thịnh vượng và sức khỏe vào nhà

Nhà đẹp 26/11/2022 03:00

Với ý nghĩa đầy đủ về những ước muốn cơ bản nhất của một cuộc sống ấm no sung túc của con người: Phúc lành – Tài Lộc – Sức khỏe, tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ là vật phẩm phong thủy được rất nhiều người Việt ta ưa chuộng và sắm về thờ trong nhà, trong cửa hàng, nơi kinh doanh buôn bán… của mình.

1. Tam Đa, Phúc Lộc Thọ là gì?

Tam Đa Phúc Lộc Thọ” hay “Tam Đa” có nghĩa là “Đa phúc, đa lộc, đa thọ” là lời chúc nhau may mắn, hạnh phúc và sức khỏe trong dịp Tết. Và tượng ba ông “Tam Đa Phúc Lộc Thọ” cũng ra đời từ đó.

Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ: Những lưu ý khi thờ để mang điều lành, thịnh vượng và sức khỏe vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Câu chúc này bắt từ truyền thuyết Vua Nghiêu và ba lời chúc. Đi đến đâu, vua Nghiêu cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Nhân dân đã chúc tụng nhà vua ba điều:

Một là, kính chúc nhà vua trường thọ, vua Nghiêu không nhận.

Nhân dân lại nói điều hai: Xin cầu chúc nhà vua thật phú quý, nhiều lộc, nhà vua cũng từ chối và nói tránh đi.

Nhân dân lại chúc tiếp điều thứ ba: Chúc nhà vua sinh nhiều con trai, tỏa phúc ấm cho cả hoàng tộc.

Vua Nghiêu vẫn không chấp nhận mà thay mặt triều đình ban những lời chúc tụng đó thành ba điều chúc: “Đa phúc, đa lộc, đa thọ”, gọi là “Tam Đa” cho cả trăm họ.

Từ đó tục thờ Tam Đa Phúc Lộc Thọ” hay “Tam Đa” có nghĩa là “Đa phúc, đa lộc, đa thọ” là lời chúc nhau may mắn, hạnh phúc và sức khỏe trong dịp Tết. Và tượng ba ông “Tam Đa Phúc Lộc Thọ” cũng ra đời từ đây.

2. Ý nghĩa của bộ tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ.

3 ông Tam Đa cũng chính là 3 điều ước mong lớn nhất mà mỗi người đều khao khát, nhưng dù vậy mỗi ông cũng chỉ có một điều viên mãn. Ba Tiên ông Phúc Tinh, Lộc Tinh, Thọ Tinh là biểu tượng may mắn về Tiền bạc, Sung túc – Hạnh phúc con cháu đầy đàn. Tiếp đó là sức khỏe dồi dào, tuổi thọ trường sinh khi tích hợp cả ba vị này.

Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ: Những lưu ý khi thờ để mang điều lành, thịnh vượng và sức khỏe vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tiếng Trung, chữ Đa có nghĩa là nhiều, là nhân lên. Hàm ý của bộ Tam đa này là gia tăng Đa Phúc, Đa Lộc và Đa Thọ.

Ngoài ra, ba ông Tam Đa còn mang nguyên khí của sao Lục, Bạch, Kim Tinh có tác dụng rất lớn trong vận bát quái, làm gia tăng cát khí cho sao Lục Bạch, Nhất Bạch chủ về phúc lộc, giúp chủ nhà thịnh vượng, công danh rực rỡ, tiền tài thăng tiến, học hành thành đạt, tăng tuổi thọ, sức khỏe và cầu thêm con cái.

3. Cách sắp xếp Tam Đa - Phúc Lộc Thọ đúng chuẩn.

Do có nguồn gốc từ Trung Hoa, nên theo thứ tự của Hán tự, phải sắp xếp vị trí của Tam Đa ngược lại từ phải sang trái. Có nghĩa là ta sắp xếp theo thứ tự như sau là đúng nhất: Tượng Phúc Tinh - đặt bên phải, tượng Lộc Tinh - đặt ở giữa, tượng Thọ Tinh - đặt bên trái.

Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ: Những lưu ý khi thờ để mang điều lành, thịnh vượng và sức khỏe vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sự sắp xếp theo cách này không phải là bắt buộc. Trong thực tế, người ta cũng có thể chọn để sắp xếp chúng theo nhiều cách. Ví dụ: Ông Phúc tại trung tâm, ông Thọ bên phải của mình và ông Lộc bên trái.

Một số vị trí thuận tiện để thờ Tam Đa:

- Quầy thu ngân: Tiền tài luôn dư dả. Đừng bỏ lỡ: Quầy thu ngân phạm phong thủy cửa hàng khiến kinh doanh khó phát

- Trên nóc bàn thờ ông địa: Thuận tiện việc thờ các ngài

- Phòng làm việc: Luôn cảm thấy phấn chấn tinh thần

- Phòng khách: Theo phong thủy phòng khách, đặt tượng Tam Đa ở đây sẽ khiến khách tới luôn cảm thấy thiện chí, vui vẻ

Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ: Những lưu ý khi thờ để mang điều lành, thịnh vượng và sức khỏe vào nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Có thể đặt gần vị trí bàn ăn gia đình, song phải đặt trên bàn có chiều cao từ 80cm trở lên.

4. Một số lưu ý khi trưng bày tượng Tam Đa - Phúc Lộc.

- Khi trưng tượng nên để nơi sáng sủa và không để bám bụi .

- Tuyệt đối không đặt tượng gần hoặc trong nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ và trên bàn thờ.

- Nên trưng bộ 3 tượng liền kề nhau, không được tách ra và không được thiếu tượng nào.

- Không đặt tượng ở vị trí quá thấp dưới 0.8m so với mặt đất, vị trí tối thiểu theo các chuyên gia phong thuỷ thống nhất là mặt của tượng phải ngang tầm ngực trở lên.

Tượng Tam Đa - Phúc Lộc Thọ: Những lưu ý khi thờ để mang điều lành, thịnh vượng và sức khỏe vào nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

- Không nên để tượng nhìn thẳng ra cửa chính sẽ làm thất thoát tài lộc.

- Nếu tượng được khai quang thì phải thờ cúng đầy đủ và đặt ở những vị trí hợp phong thủy.

- Đại kỵ để tượng Tam Đa gần hoặc trong nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ.

- Không nên trưng chỉ 1 hoặc 2 bức trong bộ Tam Đa. Gia chủ nên trưng đầy đủ cả bộ 3 bức. Trường hợp nếu có 1 bức tượng bị hỏng thì cần làm lại bức mới chứ tuyệt đối không nên để trưng 2 bức hoặc chỉ 1 bức vì nó tượng trưng cho hạnh phúc không trọn vẹn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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