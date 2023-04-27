Trong nhà xuất hiện 4 hiện tượng tưởng bình thường nhưng lại là điềm báo XUI XẺO, gia chủ nhớ tìm cách hóa giải ngay

Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, thần Phật, là nơi để con cháu bày tỏ tấm lòng thành với bề trên. Chính vì vậy, phong thủy bàn thờ rất quan trọng. Nhiều người tin rằng, bàn thờ bày trí đúng phong thủy sẽ được bề trên phù hộ cho công việc thuận lời, tiền tài hanh thông, sức khỏe dồi dào. Ngược lại, nếu bày trí sai thì bề trên sẽ khiển trách, từ đó gia chủ sẽ liên tục gặp chuyện không may.

Tốt nhất gia chủ nên chọn những loại bàn thờ chắc chắn, bằng phẳng. Một khi phát hiện thấy bàn thờ bị chếch xuống thì nên nhanh chóng khắc phục, sửa chữa để tránh tiền tài tiêu tán.

Chính vì vậy, khi chọn bàn thờ gia chủ nên tránh chọn những loại có nhiều đường con uống lượn vì kiểu dáng này dễ bị trượt xuống đất. Trong khi đó, bàn thờ bị chếch xuống đất được cho là biểu hiện của sự thất thoát tiền bạc, của cải.

Cây cảnh héo úa, vật nuôi sinh bệnh

Vài chiếc lá trên cây bị héo úa và rụng xuống sẽ chẳng là vấn đề lớn vì đây là hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng, nếu cả cái cây bị chết thì đó được cho là biểu hiện của sự xui xẻo.

Không chỉ để tô điểm thêm cho căn nhà, điều hòa không khí, nhiều người đặt cây trong nhà còn mong muốn hóa giải nguồn năng lượng xấu, mang tới năng lượng tốt, giúp chiêu tài đón lộc vào nhà. Cho nên, không ít người cho rằng khi cây đột nhiên bị khô héo, chết thì vận may của gia đình sẽ giảm sút, tài lộc khó hanh thông.

Lúc này, gia chủ nên sớm thay cây mới, đừng đặt cây chết trong nhà kẻo mang năng lượng xấu. Bên cạnh đó, việc vật nuôi trong nhà liên tục sinh bệnh và chết cũng là một dấu hiệu không may mắn, gia chủ nên cẩn trọng trong mọi việc ở thời gian sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Cá nuôi trong nhà chết đột ngột

Cá trong phong thủy là tượng trưng cho sự đầy đủ, ấm no và giàu có. Chính vì vậy nếu cá nuôi trong nhà chết đột ngột được coi là điềm cực xấu, rất có thể gia đình bạn sắp gặp vận hạn lớn tiêu hao tiền bạc hoặc người thân trong nhà sắp mắc bệnh phải gặp bác sĩ. Chính vì vậy khi nuôi cá cần phải thật chăm sóc thật cẩn thận. Nếu không tự tin thì không nên nuôi để tránh rước vận xui vào người.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc

Nếu trong thời gian gần đây, bạn bỗng trở nên bất cẩn, liên tục làm rơi vỡ các đồ đạc xung quanh thì rất có thể có điềm xấu, báo trước bạn sắp gặp chuyện xui xẻo như gặp tai nạn, đánh mất tiền bạc, gặp rắc rối với người xung quanh.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.