Trồng 5 loại cây trước nhà hợp phong thủy giúp gia chủ CHIÊU TÀI HÚT LỘC, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc

Ngày xưa, cây hồng được gọi là cây Thất Tuyệt, vậy cây Thất Tuyệt là gì?

“Phía Đông trồng cây lựu là vàng, phía Tây trồng cây hồng là bạc” thực tế đã giải thích được vị trí quan trọng của cây hồng trong sân rồi!

Nhất Tuyệt là trường thọ/ Nhị Tuyệt là thêm bóng râm/ Tam Tuyệt là không có tổ chim/ Tứ Tuyệt là không sâu bọ/ Ngũ Tuyệt là có lá sương để thưởng ngoạn/ Lục Tuyệt là quả/ Thất Tuyệt là cành lá mọc sum suê.

Cây hồng không kén môi trường, có sức sống và khả năng thích nghi mạnh, sau khi trưởng thành, quả hồng chín đỏ trên cây, trông rất đẹp và khí thế, tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng sung túc.

Cây hồng là điềm lành, quả hồng là như ý, tâm muốn sự thành, nhiều câu thành ngữ về quả hồng thể hiện đầy đủ tình cảm yêu mến của người xưa đối với loại cây này. Vì vậy người xưa đặt cây hồng vào một trong những cây trong sân nhà với mong muốn cuộc sống hạnh phúc, con cháu làm ăn phát đạt.



Ảnh minh họa: Internet

Cây ổi

Cây ổi là loại cây ăn quả quen thuộc với đại đa số người Việt Nam. Trong quan niệm phong Thủy, cây ổi là loại cây tượng trưng cho sức sống. Gốc ổi vững chãi và chắc khỏe sẽ tiếp thêm sức mạnh cho gia chủ..

Tuy nhiên, khi trồng cây ổi bạn cũng nên lưu ý không nên trồng chính giữa cổng chính hay đối diện cửa chính. Tuy cây ổi không phải cây tán rộng, nhưng bạn vẫn cần cắt tỉa thường xuyên để cây luôn đẹp và hợp phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cau cảnh, dừa cảnh

Hai loại cây này thích hợp trồng trước nhà vì thân cây mảnh, thẳng tắp và cao vút không ngăn cản ánh sáng vào nhà. Trông cây dừa cảnh, cau cảnh giúp tăng cường dương khí, giảm âm khí từ đó mang đến may mắn trong công việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ thêm thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc.

Trồng cây cau cảnh trước nhà rất hợp với người đeo linh vật phong thủy Tỳ Hưu, bởi thuộc tính của cây cau hợp với đá Tỳ Hưu giúp vận tài khí, tốt cho sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra, cây cau và cây dừa cảnh còn mang đến cảm giác bình yên, tích cực và không khí thoáng đãng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hồng leo

Những cây leo được các chuyên gia phong thủy đặc biệt yêu thích vì những loại cây này thường mang ý nghĩa tốt đẹp. Hồng leo không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa vô cùng tốt lành.

Theo phong thủy, hồng leo là biểu tượng của hạnh phúc. Màu sắc rực rỡ của hồng leo luôn mang lại cảm hứng vui tươi. Trồng hồng leo trước nhà sẽ mang đến niềm hạnh phúc cùng may mắn và tài lộc cho gia chủ. Sự rực rỡ, tràn đầy sinh lực của loài hoa này cũng sẽ giúp thu hút sinh khí tốt cho ngôi nhà của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hòe

Người xưa từng nói: “Một cây hòe trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc”. Loại cây này không chỉ mang đến sự giàu sang, còn đem đến sự may mắn cho gia chủ trên đường thăng tiến.

Ngoài ra, cây hòe còn mang lại may mắn về đường công danh, phú quý và giàu sang. Chính vì thế, nhiều người quan niệm rằng trồng cây hòe trước nhà sẽ giúp đường công danh sự nghiệp được thăng tiến và hanh thông.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.