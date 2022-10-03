Treo ảnh gia đình có 3 điều phong thủy kiêng kỵ nên tránh, muốn cả nhà khỏe mạnh bình an thì lưu ý ngay!

Trong phong thủy, đây có thể được xem là 3 vị trí cực xấu nếu bạn có ý định treo ảnh gia đình.
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Không treo đối diện cửa nhà vệ sinh
Những bức ảnh của cả gia đình tuyệt đối không treo đối diện với cửa toilet, nhà tắm hay những khu vực vệ sinh. Nếu là nhà tầng thì không nên treo ảnh chân dung ở tầng dưới mà tại vị trí ngay dưới Toilet của tầng trên vì đó là nơi có nguồn năng lượng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến mọi người trong gia đình.
Không treo ảnh chân dung bên trên bàn thờ ông bà
Ảnh chân dung cũng không được treo bên trên bàn thờ ông bà vì đó là điều bất kính với các bậc tổ tiên. Bên cạnh đó, cũng không nên treo ảnh đối diện với bếp nấu, cũng tránh gầm cầu thang vì đồng nghĩa với việc mọi người tự “dẫm đạp” lên vận may của bản thân và của các thành viên trong nhà.
Đồng thời bạn cũng nên kiểm tra hướng nào tốt/xấu ảnh hưởng đến gia đạo của mình trong năm đó để chọn vị trí treo ảnh gia đình phù hợp.
Treo đối diện cửa chính
Khi treo ảnh gia đình bạn cũng không nên treo đối diện cửa chính bởi vị trí thích hợp để treo ảnh là phòng sinh hoạt chung nơi cả gia đình thường xuyên quây quần bên nhau.
Bạn có thể treo ảnh gia đình nơi phòng khách nhưng cần lưu ý không nên treo ảnh gia đình đối diện với cửa chính vì người ta cho rằng điều đó sẽ giống như ai trong nhà cũng chỉ muốn đi ra khỏi nhà, chứ không thể lúc nào cũng sum vầy bên nhau.
Ngoài ra, cửa chính là nơi đón tài lộc cho ngôi nhà và đón những người khách khi đến chơi, việc treo hình ngay trực diện cửa chính sẽ tạo cảm giác gượng gạo ngăn chặn tài lộc đi vào.
* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.