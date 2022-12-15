Top 5 đại kỵ phong thủy khi thiết kế phòng vệ sinh khiến tiền bạc "nối gót ra đi"!

Nhà đẹp 15/12/2022 13:02

Dưới đây là những điều mà gia chủ phải ghi nhớ và hết sức lưu ý khi thiết kế nhà vệ sinh, nếu hiện tại đang mắc phải hãy tìm cách hóa giải ngay để tránh hậu quả về sau.

Nhà vệ sinh đặt ở trung tâm ngôi nhà

Theo phong thủy, khi bạn thiết kế nhà vệ sinh thì không nên đặt ở trung tâm của ngôi nhà. Bởi nhà vệ sinh thuộc hành Thủy, giữa nhà là hành Thổ, tương khắc với nhau.

Ngoài ra, trung tâm của căn nhà được coi là trái tim của con người, đặt nhà vệ sinh ở vị trí này dễ bị ô nhiễm thì những điều vượng tài sẽ khó lòng tích tụ trong nhà, gia chủ dễ rơi vào tán gia bại sản. Ngoài ra, luồng uế khí mạnh ở nhà vệ sinh sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn.

Top 5 đại kỵ phong thủy khi thiết kế phòng vệ sinh khiến tiền bạc 'nối gót ra đi'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa nhà vệ sinh đối diện cửa phòng ngủ

Nhà vệ sinh mang nhiều âm khí, thuộc ngũ hành Thủy, âm khí tiến vào phòng ngủ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể, rất bất lợi cho sức khỏe. Với người mệnh kỵ Thủy như người mệnh Thổ, người mệnh Hỏa thì càng hung hiểm. Không những vận trình xui xẻo mà còn hay đau ốm.

Để hóa giải bạn có thể đặt bình phong ở giữa hai phòng hoặc treo rèm ở cửa nhà vệ sinh để ngăn âm khí.

Nhà vệ sinh đặt ở rìa hành lang

Nếu nhà bạn có thiết kế hành lang chạy dài dọc theo căn nhà thì không nên đặt nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Đây là cách bố trí mang lại hung tinh. Hãy tưởng tượng, khí ô uế trong nhà vệ sinh sẽ chạy dọc ngôi nhà phân tán đến các phòng và ảnh hưởng lên sức khỏe từng người sống trong gia đình.

Cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính

Trong phong thủy cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính tạo thế nhà đào hoa, có mặt tích cực là thịnh vượng nhân duyên, người độc thân dễ dàng kết giao với bạn bè khác phái, người đã kết hôn thì có duyên trong giao tiếp xã hội.

Tuy nhiên, nó cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nó khiến người sống trong nhà dễ mắc bệnh thận, bàng quang, bệnh về bài tiết.

Cách hóa giải là đặt bình phong ngăn giữa để giảm bớt hung hiểm hoặc bày chậy cây lớn và treo rèm ở cửa chính.

Nhà vệ sinh đặt ở hướng Tây Nam và Đông Bắc

Theo thuyết Ngũ hành, hướng Tây Nam và Đông Bắc thuộc Thổ. Nhà vệ sinh mang tính Thủy, bởi vậy đặt nhà vệ sinh ở hướng này sẽ khiến Thủy Thổ xung khắc không có lợi cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Top 5 đại kỵ phong thủy khi thiết kế phòng vệ sinh khiến tiền bạc 'nối gót ra đi'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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