Top 5 cây cảnh bày trong phòng khách với ý nghĩa chiêu tài, không chỉ tăng thêm tài lộc cho gia chủ mà còn thu nhiều vượng khí

Cây ngọc bích nhỏ hơn cây kim ngân. Khi cây cảnh càng lớn tuổi, thân cây sẽ ngày càng sần sùi, thô ráp, tạo cho người ta cảm giác như một cây cổ thụ, nhìn rất sang trọng.

Khi cây ngọc bích nở rộ, nhiều người cho rằng điều này là dấu hiệu báo điềm lành sắp đến với gia chủ. Những bông hoa ngọc bích trắng muốt đặc biệt đẹp trên nền lá xanh ngọc bích.

Ý nghĩa của cây cảnh ngọc bích cũng rất tốt, ngụ ý giàu có, tốt lành, tài lộc đầy nhà. Bạn không chỉ có thể thưởng thức những tán lá mà còn có thể nhìn thấy hoa trong điều kiện thích hợp.

Tuy nhiên, việc nở hoa của cây cảnh này chỉ đến khi cây cảnh bước vào giai đoạn trưởng thành, thường phải mất hơn 5 năm.

Cây cảnh ngọc bích cần đặt ở nơi nhiều nắng, tưới nước thường xuyên, cắt tỉa gọn gàng là cây có thể giữ được màu sắc đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền

Cây kim tiền là loại cây xanh trồng trong nhà rất phổ biến. Loại cây này nổi tiếng với lá dày và sáng bóng, giống như một chuỗi đồng tiền, có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Ngoài ra, cây kim tiền dễ thích nghi với môi trường, cho dù đất nghèo dinh dưỡng vẫn có thể sống. Theo phong thủy, khi cây kim tiền ra hoa chính là báo hiệu sự may mắn đang đến, mọi việc suôn sẻ và cuộc sống ngày một sung túc.

Cây ngũ gia bì

Trong phong thủy cây ngũ gia bì được xem như là một lời khích lệ, động viên tinh thần, mang ý nghĩa hòa thuận và gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng nhau hợp lực vượt qua gian nan thử thách để tiến đến thành công. Do đó, cây ngũ gia bì cũng là sự lựa chọn vô cùng tốt nếu chị em có ý định trang trí một chậu cây phong thủy ở phòng khách.

Cây ngũ gia bì vốn được xem là loại cây nội thất nên thường có sức sống rất mãnh liệt và hầu như xanh tốt quanh năm. Do đó, chị em cũng không cần phải tốn nhiều công sức chăm sóc. Ngoài ra, loại cây này còn mang lại cảm giác thư thái và minh mẫn cho cả nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Hạnh phúc

Cây hạnh phúc cũng là cây cảnh được ưa thích vì cái tên rất đẹp, có ý nghĩa ngọt ngào của nó. Đặt một cây cảnh này trong phòng khách có ý nghĩa mang may mắn, tốt lành vào nhà.

Cây hạnh phúc có thân cây cứng cáp, cành lá xanh bóng, trông như một một cây bóng mát "thu nhỏ", sum suê tươi tốt. Vì có tác dụng trang trí và ý nghĩa tốt nên nó cũng rất được mọi người ưa chuộng.

Cây hạnh phúc không cần nhiều ánh nắng nên rất thích hợp trồng trong nhà. Chỉ cần bón phân không thường xuyên, chủ yếu là tưới nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý để cây cảnh này phát triển nhanh hơn cần thường xuyên cắt tỉa, nếu không cây cảnh vươn cao quá sẽ không đẹp.

Cây Lan hồ điệp

Lan hồ điệp là loài hoa có vẻ đẹp thanh tao nhưng không kém phần sang trọng. Loại hoa này có nhiều màu sắc như trắng, cam, vàng hay tím,... và mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, trong phong thủy dù là màu hoa nào thì lan hồ điệp cũng mang một ý nghĩa chung là đem đến sự may mắn và đại diện cho phẩm chất cao thượng. Do đó, loài hoa này được rất nhiều người chọn mua để tặng đối tác làm ăn nhân dịp khai trương, khánh thành,...

Vị trí phòng khách sẽ là nơi thích hợp nhất để đặt chậu lan hồ điệp, vừa tô điểm cho không gian phòng khách lại giúp thu hút tài lộc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.