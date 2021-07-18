Tham quan ngôi nhà đẹp như 'thiên nga đen' của đôi vợ chồng son ở Hải Phòng

Ngôi nhà được "khoác" lên mình một màu sơn đen tuyền độc đáo, trở nên nổi bật và hiếm có trong mắt những người xung quanh.

Với tông màu đen được "khoắc" lên ngôi nhà, nhiều người vẫn nghĩ rằng không gian sẽ trở nên tối đi và u ám. Song, nếu bạn biết cách thiết kế, bày trí hợp lý thì ngôi nhà sẽ vừa mang tính thẩm mỹ vừa toát lên vẻ sang trọng, quý phái cho ngôi nhà.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Tiffany Trinh đã chia sẻ những hình ảnh về "cơ ngơi" có diện tích là 64 mét vuông, được thiết kế đẹp mắt và không kém phần hiện đại. Cô nàng tâm sự: "Không biết mọi người thế nào chứ với đôi vợ chồng mới cưới và chuẩn bị đón em bé đầu lòng như em thì việc tìm được một ngôi nhà vừa đẹp vừa hợp túi tiền khá là nhức óc. Đặc biệt, em là người ưa hình thức nên nhà cửa là cứ phải đẹp đẽ gọn gàng".

Mặc dù, diện tích của ngôi nhà khá nhỏ. Nhưng với cách thiết kế và bố trí gọn gàng, hợp lý, không gian ngôi nhà trở nên thoáng đãng, gần gũi và ấm cúng. Đồng thời, ngôi nhà trở được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với gam màu chủ đạo là sắc đen. Dù phong cách tân cổ điển được mặc định là chỉ thiết kế cho những căn biệt thự hoành tráng, nhưng xu hướng này vẫn có thể áp dụng cho những không gian nhỏ. Vậy nên, đây là một trong những mẫu nhà nhỏ mà bạn có thể tham khảo.

Chắt chiu 5 năm trời, đôi vợ chồng Hà Thành tậu ngay cơ ngơi sang chảnh như 'khách sạn 5 sao' Căn hộ với thiết kế thanh lịch, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi khiến ai nấy đều không khỏi thích thú và dành lời khen tặng cho gia chủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-quan-ngoi-nha-dep-nhu-thien-nga-den-cua-doi-vo-chong-son-o-hai-phong-412423.html