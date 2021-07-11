Sân thượng như đống tro tàn, chàng trai gốc Mỹ Tho ‘thiên biến vạn hoá’ thành căn phòng cực ‘chill’

Nhà đẹp 11/07/2021 18:30

Một không gian sân thượng như bị bỏ hoang bao lâu nay với chồng chất những món đồ cũ kĩ và bừa bộn. Song, không gian ấy đã được “khoác áo mới” với căn phòng ở đầy đủ tiện nghi.

Dường như “sống chậm” lại trong mùa dịch hiện nay, mọi người thường dành thời gian ở nhà để nấu nướng, làm đồ thủ công, hay cải tạo, trang trí cho những không gian trong ngôi nhà của mình. Điển hình như trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Long Phùng đã chia sẻ những hình ảnh về căn phòng trên tầng thượng của mình. 

 

Lúc đầu, nơi đây chỉ là một tầng thượng hoang sơ, đầy bụi bẩn. Bởi vậy, anh chàng đã nảy ra ý tưởng làm thành một “tổ ấm” bao gồm: 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh và trang trí thêm vài món đồ nội thất nhỏ gọn. Anh chàng cho hay: “Mùa dịch này ở nhà nóng nực và rảnh rỗi quá nên mình nghĩ ra ý định lên sân thượng ăn ngủ và nghỉ ngơi cho mát mẻ. Thế là bắt tay vào “úm ba la” hô biến cái sân thượng phơi đồ thành phòng ngủ tự cách ly luôn”

 

can phong tren tang thuongSân thượng như đống tro tàn, chàng trai gốc Mỹ Tho ‘thiên biến vạn hoá’ thành căn phòng cực ‘chill’ - Ảnh 2Sân thượng như đống tro tàn, chàng trai gốc Mỹ Tho ‘thiên biến vạn hoá’ thành căn phòng cực ‘chill’ - Ảnh 3
Sân thượng cũ mèm trước khi sửa chữa cải tạo - Ảnh: FBNV

 

Không gian tầng thượng có cảm giác như được mở rộng hơn sau khi được “trùng tu” lại. Bởi căn phòng sinh hoạt của chàng trai đã tận dụng tối đa khí trời và ánh sáng tự nhiên. Theo như chia sẻ thêm của anh chàng, căn phòng chủ yếu tập trung vào các công đoạn cải tạo như: xây lại tường, làm mái, xây phòng vệ sinh và thêm nội thất... Từ một tầng thượng cảm giác lộn xộn, không gian mang đến một cảm giác thoáng đãng, tràn đầy sức sống hơn sau khi được cải tạo lại.

 

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Toàn cảnh của căn phòng trên sân thượng sau khi được 'trùng tu' - Ảnh: FBNV
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Căn phòng tràn ngập ánh sáng vào ban ngày - Ảnh: FBNV
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Căn phòng 'lên đèn' sau một ngày - Ảnh: FBNV

 

Dù diện tích có phần khiêm tốn, nhưng sau khi “khoác” cho không gian lớp sơn mới, tô điểm vài vật dụng trang trí nội thất, ngoại thất, nơi ở trở nên sáng sủa, thoáng mát, phù hợp với nhu cầu của gia chủ.

 

can phong tren tang thuong 4Sân thượng như đống tro tàn, chàng trai gốc Mỹ Tho ‘thiên biến vạn hoá’ thành căn phòng cực ‘chill’ - Ảnh 8
Góc học tập và làm việc gọn gàng và ngăn nắp - Ảnh: FBNV
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Phòng vệ sinh sạch sẽ và rộng rãi - Ảnh: FBNV
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Một góc 'chill' đầy gió mát trên cao - Ảnh: FBNV

Dù diện tích có hạn chế nhưng việc xây dựng và bày trí hợp lí vẫn khiến không gian nơi ở của bạn gây ấn tượng, đảm bảo sự thông thoáng và đầy đủ tiện nghi sau khi được cải tạo lại. 

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