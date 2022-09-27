Sai lầm về bố trí và chọn lựa BÀN ĂN khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình giảm sút, nguyên khí hao tán, Thần tài cứ thế mà 'dọn ra khỏi nhà'

Theo phong thủy, bàn ăn không nên đặt thẳng cửa ra vào. Đây là vị trí gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền bạc, mọi thứ sẽ đến và đi rất nhanh, khó giữ lại được.

Về mặt khoa học, việc kê bàn ăn ở ngay cửa ra vào sẽ khiến việc ăn uống của mọi người không được tự nhiên, người ngoài đi vào có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong tạo ra sự bất tiện.

Bên cạnh đó, cửa ra vào được coi là nơi nạp khí. Kê bàn ăn trên trục đường đi của dòng khí sẽ khiến khí không thể lưu thông. Đây là một đại kỵ trong phong thủy.

Để khắc phục, gia chủ có thể đặt một tấm rèm hoặc mành thưa để ngăn tầm mắt của người ở ngoài mà người ngồi trong vẫn có thể quan sát bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn ăn quá lớn

Không ít gia chủ muốn không gian phòng ăn trở nên hoành tráng nên chọn bàn ăn có kích thước quá lớn. Điều này không đúng, bởi kích thước bàn ăn phải tỷ lệ với diện tích phòng ăn.

Nếu bàn ăn quá lớn đặt trong phòng ăn nhỏ hẹp sẽ dẫn đến việc đi lại khó khăn, không gian trở nên chật chội. Do đó, cách tốt nhất là cân đối giữa kích thước bàn ăn và diện tích phòng ăn, sao cho người trong nhà thuận tiện đi lại mà còn cải thiện được phong thuỷ cho phòng ăn.

Kê bàn ​​ăn dựa vào tường

Trong phong thủy phòng ăn, bàn ăn không bao giờ được kê sát vào tường bởi điều này ngụ ý rằng những vị khách đến thêm không được chào đón. Thay vào đó, hãy làm nổi chiếc bàn trong phòng để mọi người có thể ngồi thoải mái ở bất kỳ góc cạnh nào của bàn.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn ăn có góc nhọn

Bàn ăn góc càng nhỏ thì càng sắc nhọn, khả năng gây tổn thương rất lớn. Ngoài ra, bàn ăn hình tam giác dễ dẫn đến mọi người trong gia đình bất hoà, tổn hại về sức khoẻ. Bàn ăn hình lăng thì dễ dẫn đến tiền tài tiêu tán.

Hiện nay, bàn ăn có hình dáng rất đa dạng. Có một số kiểu bàn ăn hình gợn sóng, tuy không phù hợp với kiểu truyền thống nhưng vì không có góc nhọn nên được nhiều người lựa chọn.

Mặt bàn ăn bằng kính

Mặt bàn bằng kính sang trọng và bóng bẩy, nhưng chúng không có lợi cho phong thủy bàn ăn. Mặt bàn ăn bằng kính được cho là vật dẫn truyền năng lượng tiêu cực cần tránh dùng. Ngoài ra mặt bàn kính cũng dễ hỏng trong quá trình sử dụng hơn là các chất liệu khác.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.