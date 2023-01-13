Quy tắc chọn chuối thắp hương ngày Tết: phải chọn đúng nải có số quả này, làm sai sẽ khiến gia chủ nợ nần, mất tài mất lộc

Chuối là một trong những loại quả không thể thiếu trên ban thờ ngày Tết của nhiều người dân Việt Nam. Vì thế, cứ đến ngày 26, 27 tháng chạp âm lịch trở đi, chuối xanh được bày bán rất nhiều, mọi người thoải mái lựa chọn.

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về trên bàn ngũ quả thắp hương ngày Tết của người dân miền Bắc nước ta thường phải có một nải chuối xanh. Vậy khi chọn chuối thờ Tết cần chọn nải có số quả như sau:

Với người miền Bắc, nải chuối tượng trưng cho con cháu sum vầy, quây quần, đầm ấm. Nải chuối ngửa lên giống như bàn tay hứng lấy nắng sương, đọng thành quả ngọt với ý nghĩa may mắn, bao bọc và chở che.

Chuối cúng ngày Tết phải chọn những nải có quả to đều nhau, xanh mướt, không được chín. Vì chuối chín tuy có màu vàng đẹp nhưng lại nhanh hỏng, không thể thờ hết cả một tuần tết được.

Ngoài ra, một trong những tiêu chí mà nhiều người chọn chuối thờ cúng ngày Tết chính là số lượng quả. Những nải có quả lẻ được người ta mua nhiều nhất chính vì thế nó thường có giá cao gấp nhiều lần các nải có quả chẵn. Chẳng thế, cứ đến dịp Tết, những nải chuối quả lẻ từ 15-17-19-21… sẽ có giá cao ngất ngưởng, nải càng nhiều quả và có số quả lẻ sẽ càng đắt.

Lý giải vì sao nải chuối có số lẻ lại được chuộng hơn và khi chọn thì nên nhớ số chẵn là số âm, lẻ là số dương, số âm không tốt, số dương tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Chính vì thế nên nải chuối có quả lẻ thường bán đắt hơn nải chuối có quả chẵn.

"Thắp hương phải kiêng số chẵn, 3 nén hương là thờ Thiên, Địa, Nhân, 5 nén là thờ 5 đức tính của con người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Tư duy của con người là thích số lẻ, số lẻ là số của sự sinh sôi", PGS.TS Thanh Tú cho hay. Tương tự vậy, nải chuối được lựa chọn để thắp hương cũng thường có số quả lẻ.

Những kiêng kỵ khi chọn mua chuối thờ:

– Không nên chọn những nải chuối sắp chín hoặc chuẩn bị ngả sang màu vàng. Vì những nải chuối này khi thắp hương, độ nóng của nhang sẽ làm chuối chín nhanh, rụng quả, hỏng cả mâm ngũ quả. Hơn nữa, mâm ngũ quả sẽ có 5 loại quả với 5 màu sắc khác nhau, tượng trưng cho quy luật đất trời theo ngũ hành: Kim (màu trắng), Mộc (màu xanh), Thủy (màu đen), Hỏa (màu đỏ), Thổ (màu vàng). Vì vậy, màu xanh của chuối chính là tượng trưng cho hành Mộc. Nếu thờ chuối màu vàng sẽ không đủ ý nghĩa.

– Nên chọn chuối tiêu thắp hương dịp Tết thay vì chuối tây bởi: Chuối tiêu nải to, quả cong nhìn rất đẹp mắt ( những quả chuối cong, dài sẽ giúp ôm chặt các loại quả khác khi được gài lên như cam, quýt…) nhưng chuối Tây thì nải nhỏ hơn, chỉ thích hợp đặt ở bàn thờ Phật hoặc Thần Tài.

– Nên chọn nải chuối quả to, dài, xòe ra trông giống bàn tay Phật với hàm ý là che chở con cháu, phù hộ độ trì cho gia đình.