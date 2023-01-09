Đầu giường để 6 vật này không hoạn nạn cũng gặp ốm đau triền miên!

Nhà đẹp 09/01/2023 07:24

Đầu giường đặt những vật này có thể sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe và tiền bạc, thế nên hãy kiểm tra và dẹp bỏ chúng đi nếu bạn đang đặt chúng ở đầu giường nhé.

Cây xanh

Cây xanh có thể làm sạch không khí, tăng hàm lượng ôxy, làm giảm căng thẳng nhưng về ban đêm, cây xanh lại hút khí oxy và thải ra khí CO2. Ở lâu trong môi trường thiếu ôxy sẽ khó đi vào giấc ngủ sâu, gây ra mệt mỏi dai dẳng.

Ngoài ra, có thể có rất nhiều nấm mốc ẩn náu trong đất. Đặt cây xanh ở đầu giường sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp như dị ứng hoặc hen suyễn. Nếu cần có chút cây xanh trang trí, bạn có thể đặt bày thực vật thủy sinh như trúc phú quý hoặc cây xương rồng.

Tượng thần Phật

Một số gia đình để tượng thần Phật ở khu vực giường ngủ để tạo cảm giác bình an, được phù hộ. Tuy nhiên, đây là việc không nên làm.

Theo quan niệm dân gian, tượng thần Phật là vật vô cùng linh thiêng. Những thứ này cần đặt ở những nơi trạng trọng, tôn nghiêm chứ không nên để trong phòng ngủ hay để đầu giường.

Trong phong thủy, đặt tượng thần Phật ở đầu giường tức là cất giấu tài lộc, may mắn, gia chủ sẽ gặp khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp.

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Ảnh minh họa: Internet

Di ảnh người quá cố

Đặt di ảnh của người quá cố khi ngủ trong bóng đêm lờ mờ khi nhìn thấy thường gây cảm giác sợ hãi. Nhiều người yếu bóng vía sẽ hay mơ mộng, bị bóng đè ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Hơn nữa ở giường ngủ không phải là nơi thanh tịnh, không hợp với thờ cúng linh thiêng. Nên có bàn thờ riêng, hợp với phong thủy thờ phụng, yên tĩnh thì hợp lý hơn cả.

Đồ điện

Bất cứ đồ điện gì cũng đều nên để xa giường ngủ. Có những đồ điện, tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường. Chẳng hạn như đài radio, sạc điện thoại, đèn diệt côn trùng,.. Nếu thực sự cần thiết, tốt nhất nên để ở góc tường cách xa giường ngủ. Ổ cắm phải cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ sẽ rất lớn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những vật sắc nhọn

Những vật sắc nhọn như dao, kiếm được cho là mang theo nguồn sát khí nặng, dễ tạo áp lực lên công việc, gây bất an. Chúng có thể gây sát thương bất cứ lúc nào. Do đó, gia chủ nên tránh việc để những vật này ở ngay khu vực đầu giường ngủ.

Ngoài những quan niệm dân gian đã được lưu truyền từ lâu, ngày nay, chúng ta cũng cần tránh đặt một số vật khác ở đầu giường để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.

Gương

Theo phong thủy, việc đặt gương ở đầu giường là vô cùng cấm kị. Trong phòng có người già, người yếu bóng vía càng không nên đặt gương. Vì nếu nửa đêm chẳng may tỉnh dậy mà nhìn thấy bóng mình trong gương, người đó sẽ rất sợ hãi, hoang mang, không thể ngủ tiếp và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Đầu giường để 6 vật này không hoạn nạn cũng gặp ốm đau triền miên! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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