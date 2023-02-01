Phong thủy phòng ngủ trẻ em: 3 điều cấm kỵ trong bài trí phòng riêng của trẻ

Nhà đẹp 01/02/2023 11:21

Khi thiết kế, bài trí phòng ngủ trẻ em, bạn cần chú ý một số điều kiêng kỵ phong thủy như sau:

Vị trí đầu giường bé không đặt dưới dầm ngang

Nếu giường bé kê trong phòng ngay dưới dầm ngang sẽ hình thành cảm giác như luôn bị đè nén, trong phong thủy gọi là "hung hình". Dầm ngang cho dù nằm bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ phận đó. Nếu dầm ngang vắt ngang qua đầu giường sẽ làm trẻ mệt mỏi, nhức đầu, quấy khóc. Ngoài ra các cấm kỵ khác nữa là đầu giường không nên kê sát bếp sẽ khiến trẻ hay ốm đau bệnh tật, còn nếu đầu giường hướng ra cửa phòng làm trẻ dễ mất ngủ.

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Ảnh minh họa: Internet

Bàn học của trẻ không đối diện với cửa ra vào

Bàn học không nên hướng mặt hay dựa lưng vào nhà vệ sinh, nhà tắm. Hai bên trái phải không thằng của nhà vệ sinh hay nhà tắm

Bàn học không nên ở trên, dưới bàn nấu ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm

Trước bàn học tốt nhất không có cây cao chén khuất

Bàn học không nên hướng mặt ra đường, hay ngõ

Phong thủy phòng ngủ trẻ em: 3 điều cấm kỵ trong bài trí phòng riêng của trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cửa phòng không nên thiết kế đối diện với cửa phòng vệ sinh

Ban ngày, bạn có thể kéo rèm lên, tránh để rèm cửa sổ che mất luồng không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào phòng.

Vào ban đêm, nên đóng cửa phòng cho trẻ. Hãy kéo rèm lại để che ánh sáng đèn đường chiếu vào phòng ngủ, giúp trẻ dễ ngủ và ngủ ngon hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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