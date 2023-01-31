5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, giúp gia chủ vượng đường con cái, tài lộc ùn ùn kéo về

Nhà đẹp 31/01/2023 09:49

Ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Có chim, ong về làm tổ

Phong thủy cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Do đó, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên can thiệp đuổi đi kẻo đánh mất vận may.

 

5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, giúp gia chủ vượng đường con cái, tài lộc ùn ùn kéo về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 Tường nhà không phai màu

 

Những ngôi nhà cổ, được xây theo kiểu kiến trúc cũ thường để lộ xà nhà, xà nhà nếu được dùng những loại gỗ tốt thì sẽ bền vững theo thời gian, ít khi bị mối mọt.

Nếu xà nhà, tường nhà của gia đình bạn được xây kiên cố, trải qua thời gian dài cũng không bị bay màu thì đây là một dấu hiệu tốt, gia chủ sẽ rất vượng đường sự nghiệp.

Sống trong ngôi nhà có phong thủy tốt này, bạn dễ gặp được quý nhân phù trợ, từ đó sự nghiệp phát triển bền vững, nếu biết phấn đấu bằng khả năng của mình, bạn sẽ trở thành một người quyền cao chức trọng trong tương lai, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

 

Ánh sáng đầy đủ

 

5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, giúp gia chủ vượng đường con cái, tài lộc ùn ùn kéo về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong phong thủy. Sự thực chứng minh, những ngôi nhà sáng sủa, tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng thì cả gia đình sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, có sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, hóa giải được nhiều loại sát khí.

Vì thế, để lựa chọn được nhà có phong thủy tốt, gia chủ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề ánh sáng, không nên chọn những căn phòng u ám, bí bách vì sẽ gây tác động xấu đến người nhà.


Cửa chính vững vàng

 

Cửa chính là một nơi rất quan trọng, có thể coi đây cũng như bộ mặt của ngôi nhà. Bạn cần phải đặc biệt chú ý đến cửa chính của nhà mình.

Nếu như cửa chính được lắp đặt từ lâu nhưng vẫn bền vững, lớp sơn, lớp gỗ không bị bong tróc, bay màu thì tức là ngôi nhà bạn đang ở cũng có phong thủy rất tốt.

Theo phong thủy nhà ở, cửa là nơi con người ra vào, giao lưu với vạn vật, vì thế, cửa mà vững chắc thì sự nghiệp của bạn ổn định, dễ gặp được quý nhân trợ giúp.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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