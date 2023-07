5 dấu hiệu của ngôi nhà có phong thủy tốt, giúp gia chủ vượng đường con cái, tài lộc ùn ùn kéo về

Có chim, ong về làm tổ

Phong thủy cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.



Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.



Do đó, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên can thiệp đuổi đi kẻo đánh mất vận may.