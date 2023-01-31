Đúng ngày vía Thần Tài 2023, "âm thầm" đặt lên bàn thờ Thần Tài 1 trong 9 vật phẩm này để chiêu tài, hút lộc, cả năm sung túc

Tỳ Hưu phong thủy được biết đến với khả năng giúp trấn trạch, trừ tà, hóa giải tai ách, từ đó có thể thu hút tài lộc, chiêu tài, mang đến bình an, cát lành cho gia chủ nên được rất nhiều gia đình đặt lên bàn thờ Thần Tài.

Cóc ngậm tiền được xem là vật phẩm phong thủy có khả năng mang đến tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Thiềm Thừ hay còn gọi là cóc 3 chân ngậm tiền, cóc thần tài, cóc vàng phong thủy, cóc ngậm tiền được xem là vật phẩm phong thủy có khả năng mang đến tài lộc, may mắn bậc nhất trong các linh vật phong thủy.





Bắp cải phong thủy

Bắp cải phong thủy gần đây được mọi người ưa chuộng, nhất là dân văn phòng vì nó được cho là sẽ mang lại sức khỏe dồi dào, sự thăng tiến phát triển trong công việc lẫn sự nghiệp cho gia chủ.





Lục bình hay lộc bình không chỉ là vật phẩm phong thủy có khả năng thu giữ tài lộc mà còn được xem một tấm bình phong giúp trấn trạch trừ tà, bảo vệ ngôi nhà không bị quấy nhiễu.



Phật Di Lặc

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những vật phẩm phong thủy đặt trên bàn thờ Thần Tài được các chuyên gia khuyên dùng đó là tượng Phật Di Lặc.



Đèn chiêu tài

Hiện nay, nhiều gia chủ sử dụng đèn chiêu tài trên bàn thờ Thần Tài với mong muốn cầu cho gia đạo nhiều của cải, tiền bạc, may mắn.

Thỏi vàng, tiền đồng xu

Thỏi vàng hay tiền xu là những vật phẩm phong thủy đặt trên bàn thờ Thần Tài có tác dụng chính là chiêu tài hút lộc, kích hoạt tài vận, hỗ trợ cho việc làm ăn của gia chủ được thuận lợi, gặp nhiều may mắn.



Minh đường tụ thủy

Ảnh minh họa: Internet

Minh đường tụ thủy là một tô sứ nông đựng đầy nước và cánh hoa tươi, trong phong thủy nó mang ý nghĩa giữ tiền bạc khỏi trôi đi.

3 hũ gạo muối nước

Người ta thường để một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy hay còn gọi là chóe thờ lên bài thờ Thần Tài với ý nghĩa mang tới may mắn, tiền tài cho gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm