Tránh ngay 13 điểm kỵ phong thủy khi mua nhà cũ kẻo rước họa vào thân, gia sản bay biến

Điểm kị phong thủy khi mua nhà là những kiểu nhà tàng sát, tàng họa, ở vào thì chỉ có rước xui vào người nên tuyệt đối phải biết để tránh xa.

Theo Phong Thủy khi bạn sở hữu một căn hộ trong mơ đó không đơn giản đó là một ngôi nhà đẹp đẽ, mà còn là một căn hộ có thêm chiều tài, tăng vận khí cho gia chủ.

Việc mua lại nhà cũ nếu không được xem xét đặc biệt cẩn trọng rất có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc gia đình hay sự nghiệp của bạn. Bởi vậy, để tránh những tổn thất đáng tiếc xảy ra, 13 kinh nghiệm cần biết khi mua nhà cũ dưới đây rất có thể sẽ rất hữu ích cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

1. Nhà đối diện ngõ nhỏ, đường cái chủ đả thương người trong nhà.

2. Nhà mà gần đó có kiến trúc cao lớn, hình nhọn thì không nên mua vì ngăn cản dương khí, âm thắng dương suy.

3. Nhà hình chữ “khẩu” giống như cãi giếng, người trong nhà không thể phát triển, tài vận không thể hanh thông.

4. Nhà hình chữ T không tàng phong tụ khí, chủ bần hàn, nghèo túng.

5. Nhà hình chữ “công” ở lâu không phú quý, chỉ nghèo khó đi.

6. Nhà mà trước cửa trống trải mênh mông thì tài phú không đến cửa.

7. Nhà có phòng khách chật hẹp thì tài không tụ.

Ảnh minh họa: Internet

8. Gia đình ít người thì đừng mua nhà quá rộng, vì người ít mà nhà lớn thì phạm chữ “hư”, điềm xấu.

9. “Trạch thư” viết: “ba gian cát, bốn gian thiếu, năm gian thì còn thừa một gian trống”, nhưng tuyệt đối không mua nhà hai gian.

10. Nhà thiếu góc Tây Nam, Tây Bắc thì đừng mua kẻo người trong nhà đau ốm liên miên.

11. Gia đình có trẻ nhỏ thì không nên mua nhà có nhà vệ sinh ở phương chính Đông, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tiền đồ của đứa trẻ.

12. Nhà mà nhà vệ sinh hy nhà bếp ở hướng Tây Bắc thì chủ hung.

13. Chủ nhà tuổi Mão thì tuyệt đối không mua nhà hướng Đông vì tương xung với tuổi, rất xấu.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-ngay-10-iem-ky-phong-thuy-khi-mua-nha-cu-keo-ruoc-hoa-vao-than-gia-san-bay-bien-550858.html