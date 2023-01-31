4 sai lầm CẦN TRÁNH trong phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh kẻo ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia chủ

Nhà đẹp 31/01/2023 10:17

Theo phong thủy học thì bếp là đại diện của mệnh Hỏa, nhà tắm/nhà vệ sinh đại diện của hành Thủy. Thủy khắc Hỏa sẽ ngầm tạo ra những xung đột không đáng có trong nhà.

Nói về mặt khí vận, bếp mang tính hỏa, nhà vệ sinh mang tính thủy. Mà lửa và nước từ xa xưa đã tương khắc nhau. Lửa gặp nước thì sẽ bị dập tắt tương tự như con đường tài lộc của gia chủ cũng bị chặn lại, gia đình xào xáo, bất hòa. Chính vì thế, khi bố trí nhà bếp và nhà vệ sinh cần tránh thiết kế bếp đối diện nhà vệ sinh.

Âm dương không điều hòa, ắt nhà bất ổn, hòa khí trong nhà không tốt. Người trong nhà dễ cãi cọ, thị phi, không thống nhất được quan điểm. Hơn nữa, tình huống này cũng tạo bất lợi về tài vận, tán tài, vì bếp là nơi tài khi tụ tập, có độc âm thì không cát lợi.

 

4 sai lầm CẦN TRÁNH trong phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh kẻo ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, hãy luôn chú ý tránh 4 sai lầm trong phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh sau đây nhé!

  1. Tránh cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa bếp
  2. Nhà bếp và nhà vệ sinh không được đối diện với cửa chính
  3. Nhà bếp và nhà vệ sinh không được đặt ở trung tâm ngôi nhà
  4. Nhà bếp và nhà vệ sinh không được cao hơn phòng khách

Hóa giải phong thủy nhà bếp gần nhà vệ sinh như thế nào?

Nếu nhà bạn không may dính phải việc bếp và nhà vệ sinh đặt gần hoặc đối diện nhau thù vẫn có cách hóa giải như sau:

4 sai lầm CẦN TRÁNH trong phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh kẻo ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt vách ngăn nhà vệ sinh và bếp: Hãy sử dụng một tấm mành hoặc một tấm bình phong, che trước cửa nhà vệ sinh và bếp lại, làm như vậy phong thủy và nhà vệ sinh đối diện nhau sẽ được hóa giải. Nếu có điều kiện hãy xây một tường ngăn cố định sẽ hóa giải được tính tương khắc giữa lửa và nước.

Tuy nhiên, ngôi nhà nào có diện tích nhỏ không đủ không gian để xây bức tường ngăn thì gia chủ nên dựng một vách ngắn cố định. Vừa giúp cân bằng hai luồng khí vừa đem lại sự tiện lợi và không phá vỡ cấu trúc ngôi nhà

Bạn cũng có thể dùng vách ngăn kính để làm tăng không gian cho ngôi nhà, thấy ngôi nhà trông rộng rãi và thoải mái hơn. Thiết kế bằng kính cũng đem lại tính thẩm mỹ cao, tạo sự sang trọng cho tổng thể. Một gợi ý khác cho bạn là sử dụng vách ngăn bằng gỗ, có thể dễ dàng lau chùi.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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