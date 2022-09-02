Phong thủy phòng khách: 5 điều kiêng kỵ gia chủ cần nắm rõ để tránh "rước họa sát khí"

Đặt cây cảnh trong phòng khách giúp thanh lọc bầu không phí đồng thời tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian. Trang trí phòng khách với cây cảnh không sai nhưng không phải tất cả mọi cây cảnh đều có thể đặt trong phòng khách.

Phong thủy cho rằng gai nhọn, lá nhọn có thể mang theo sát khí. Không những gây tổn hại đến gia chủ mà còn ảnh hưởng đến vận quý nhân. Nếu có quý nhân đến nhà cũng bị sát khí xua đuổi, vận trình công danh sự nghiệp của gia chủ khó về vượng phát.

Theo phong thủy, phòng khách không thích hợp với các cây lá nhọn, lá kim hay các cây có gai như xương rồng, hoa hồng,…

Để mang đến phong thủy tốt lành cho phòng khách bạn có thể chọn những cây như phát tài, kim tiền,… Tuy nhiên không nên đặt cây ở chính giữa phòng kẻo phạm phải cấm kị trong phong thủy phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt sừng, đầu, da động vật hoặc hoa khô

Có không ít người chọn sừng hươu, tê giác, da báo, thậm chí là tượng đầu trâu, đầu ngựa,… để trang trí khu vực phòng khách để thể hiện sự quyền uy, sang trọng. Nhưng thực tế, các loại sừng, đầu, da động vật (nếu là hàng thật) thì nghĩa là chúng được làm từ vật đã chết, tạo nên nguồn âm khí gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn. Còn nếu chúng là vật phẩm giả thì những hình ảnh đó cũng gây nên cảm xúc tiêu cực, sợ hãi khi nhìn vào. Với hoa khô cũng vậy, nếu có điều kiện bạn nên mua hoa tươi để căn phòng bừng sáng, sinh động. Nếu chọn vật thể chết thì công danh, sự nghiệp của gia chủ cũng theo đó mà trục trặc.

Phòng khách không để màu sắc u ám

Ánh sáng đầy đủ luôn đem lại sinh khí và cả vượng khí cho căn phòng. Vì thế, cho dù có trang trí cây xanh trong phòng khách cũng nên có bố cục hợp lý, tránh tham lam mà cản trở ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Ngoài ra, sơn tường ở phòng khách cũng nên chọn màu sắc tươi sáng để tăng thêm vận may cho chủ nhân. Không gian phòng khách quá tối sẽ dễ khiến các trường khí xấu xâm nhập, gây bất lợi cho vận thế và cả sức khỏe gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Cẩn thận khi lựa chọn tranh treo phong thủy

Một bức tranh đẹp không chỉ tô điểm cho bức tường bớt đơn điệu mà còn mang ý nghĩa phong thủy cho phòng khách. Tuy nhiên, không phải loại tranh phong thủy nào cũng phù hợp với bạn. Tranh các con vật như rồng, ngựa, hổ, đại bàng,… tuy mang ý nghĩa tốt nhưng không thể treo tùy tiện mà phải dựa vào tương quan với tuổi và mệnh của gia chủ.

Nếu muốn treo tranh phong thủy, bạn có thể chọn 1 trong 4 mẫu tranh được xem là hài hòa với mọi gia đình. Bao gồm: Tranh hoa mẫu đơn (tượng trưng cho phú quý), tranh sơn thủy (núi đại diện cho sự vững chãi của sự nghiệp còn nước là nguồn tiền tài), tranh cá (biểu tượng cho sự dư giả) và tranh tre/trúc (đem lại cảm giác an yên, ổn định để phát triển công danh).

Vị trí tài lộc không được để lộ ra ngoài

Đường chéo từ cửa ra vào với các góc tường của phòng khách thường được xem là vị trí tài lộc. Vì vậy nếu tài vị có xu hướng bị khiếm khuyết hoặc đi thẳng ra một không gian khác sẽ rất dễ hao tài cho chủ nhân.

Nếu phạm phải lỗi này, bạn có thể đặt chậu cây xanh, tủ trưng bày để hóa giải. Một mặt có thể khiến “tài khí” không bị trôi tuột mất, mặt khác còn tăng cường vượng khí giúp hấp thu tài lộc tốt hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.