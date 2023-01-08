Phong thủy những điều cấm kỵ khi đặt bàn ăn trong nhà gia chủ cần chú ý

Nhà đẹp 08/01/2023 07:02

Dưới đây là những sai lầm khi đặt bàn ăn trong nhà nhất định bạn phải tránh để không phải nhận nhiều luồng khí tiêu cực, 'tiền mất tật mang', tiền tài tiêu tán,...

Đặt bàn ăn ở cung không hợp mệnh

Bàn ăn nếu đặt ở phương vị thích hợp với mệnh của gia chủ sẽ giúp mang lại tài vận, sức khỏe của người sống trong nhà.

Đối với gia chủ mệnh Đông tứ trạch nên tránh đặt bàn ăn ở các hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam.

Đối với gia chủ mệnh Tây tứ trạch nên trách đặt bàn ăn ở các hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

Lưu ý vị trí Tây Nam có sao Nhị Hắc đại diện cho bệnh tật nên tuyệt đối không đặt bàn ăn ở vị trí này. Nếu không có sự lựa chọn nào khác, gia chủ có thể đặt tượng kì lân, sư tử hoặc tì hưu ở bàn ăn sao cho đầu tượng hướng ra phía cửa phòng để hóa giải.

Phong thủy những điều cấm kỵ khi đặt bàn ăn trong nhà gia chủ cần chú ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối diện cửa chính 

Theo quan niệm phong thuỷ nhà ở, “những điều kỵ đều xoay quanh việc xung trực tiếp”. Nếu phạm phải những điều kỵ này sẽ dẫn đến nguyên khí hao tán, phong thuỷ cũng vì thế chịu ảnh hưởng. 

Nếu bàn ăn và cửa chính ngôi nhà nằm trên một đường thẳng, người đứng ngoài sẽ dễ dàng nhìn thấy cả gia đình đang dùng bữa. Như vậy là vô cùng bất hợp lý. Cách tốt nhất là dịch chuyển bàn ăn sang vị trí khác. 

Còn nếu không thể di chuyển bàn ăn thì gia chủ có thể đặt một tấm bình phong để chặn lại. Điều này có thể tránh cho bàn ăn đối xung với cửa chính, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm không bị bên ngoài làm phiền. 

Kê ở vị trí trực diện giữa 2 điểm kết nối

Nếu chiếc bàn ăn nằm giữa một cửa sổ - một cửa đi hoặc hai cửa đi hoặc bất kì sự kết hợp nào giữa các cửa đi và cửa sổ thì đó không phải là vị trí phong thủy tốt cho chiếc bàn. Đường nối giữa các cửa sổ, cửa đi là những năng lượng may mắn, sức khỏe và hạnh phúc, không nên bị chặn lại. Nếu không thể thay đổi vị trí bàn ăn trong phòng ăn, hãy xem xét giải pháp phong thủy này: treo chuông gió hoặc đèn chùm hoặc một số thiết bị khác để chuyển hướng dòng năng lượng dương trở lại bên trong nhà.

Dùng bàn ăn có mặt kính

Chất liệu làm nên bàn ăn cũng cần được chú ý đặc biệt. Mặt kính tạo cảm giác lạnh, cứng và dễ vỡ. Vào mùa đông, mặt kính mang đến cảm giác lạnh lẽo, tê cóng. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến tì vị của các thành viên trong nhà. Để tạo sự ấm cúng tốt nhất nên sử dụng mặt bàn gỗ.

Phong thủy những điều cấm kỵ khi đặt bàn ăn trong nhà gia chủ cần chú ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối diện bàn thờ

Bàn thờ là nơi thờ cúng thần linh và tổ tiên trong nhà. Nói một cách nghiêm túc, bàn thờ không được quá gần nơi ăn uống của người phàm tục. 

Nếu bàn thờ là nơi thờ phụng các vị thần linh ăn chay, kỵ sát sinh mà bữa cơm gia đình thường có thịt cá, do đó đặt bàn ăn đối diện với bàn thờ là thể hiện sự bất kính với thần linh. 

Có điều kiện, gia chủ nên cố gắng đảm bảo khoảng cách nhất định giữa bàn ăn và bàn thờ. Chú ý dịch chuyển bàn ăn ra vị trí khác, sao cho bàn ăn không còn đối diện với bàn thờ. 

Đặt bàn đối tường hoặc người phải dựa lưng vào cửa sổ

Trong phong thủy phòng ăn, bàn ăn không bao giờ nên đối tường vì nó ngụ ý rằng những người khác không được hoan nghênh. Ngoài ra, việc phải dựa lưng vào cửa sổ sẽ tạo cảm giác mất an toàn cho người đang ngồi ăn vì vậy bạn nên hạn chế điều này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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