Những loại hoa nên chọn bày trên bàn thờ thắp hương để nhận được nhiều phúc lộc và may mắn

Nhà đẹp 15/12/2022 16:57

Các ngày rằm hay dịp tết, bạn có thể lựa chọn các loại hoa dưới đây để dâng lên tổ tiên, điều đó thể hiện lòng thành với gia tiên, lại còn nhận được vô số điều lành phước lộc.

Hoa sen

Loài hoa sen chính là một loài hoa thể hiện cho sự thanh tao. Đò cũng biểu tượng của nhà Phật, không chỉ trong các chùa chiền có điêu khắc mà hoa sen còn được dùng làm tọa cho các Đức Phật ngồi.

Khi ban chọn hoa sen để thờ cúng nó mang lại ý nghĩa của sự thanh khiết, nhẹ nhàng, trong trắng thể hiện sức mạnh, ý chí, niềm tin và nghị lực kiên cường giúp con người luôn vượt qua được những khó khăn cám dỗ, thử thách trong cuộc sống.

Những loại hoa nên chọn bày trên bàn thờ thắp hương để nhận được nhiều phúc lộc và may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền

Hoa như tên gọi có ý nghĩa mang lại tiền tài, thịnh vượng, tuổi thọ và sức khỏe, vậy nên cũng được chưng trên bàn thờ cầu may.

Hoa Cúc

Hoa cúc vàng là loại hoa được sử rất nhiều trong các dịp lễ tết hay ngày rằm mùng 1. Hoa cúc được coi là biểu tượng của sự sống cũng như tăng thêm phúc lộc thọ và tượng chưng cho niềm vui may mắn đến nhà. Cùng với đó cúc trắng cũng là loại có những ý nghĩa cho sự duyên dáng nhẹ nhàng vì thế các bạn có thể lựa chọn hoa cúc để phục vụ cho gia đình mình dịp tết này nhé.

Hoa huệ ta

Hoa huệ còn có tên là dạ lai hương, một loại hoa chuyên nở ban đêm, tỏa hương thơm ngát cũng được dùng trên bàn thờ trong các dịp cúng lễ.

Những loại hoa nên chọn bày trên bàn thờ thắp hương để nhận được nhiều phúc lộc và may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Hồng Tỉ Muội

Hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng và căm bàn thờ ngày Tết, những lọ hoa đơn giản với màu tươi tắn, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hồng tỉ muội với nhiều nụ và hoa cũng là biểu tượng cho sự may mắn và tốt lành đến mọi nhà.

Hoa lay ơn

Loài hoa này còn được gọi là kiếm lan, khá được yêu thích vào dịp Tết với kiểu dáng đẹp và tươi lâu. Hoa có ý nghĩa tình cảm gắn bó, keo sơn. Hoa có nhiều màu sắc và mỗi màu mang một ý nghĩa khác nhau.

Những loại hoa nên chọn bày trên bàn thờ thắp hương để nhận được nhiều phúc lộc và may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoa Hồng Đỏ

Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, đặc biệt là những loại hoa đơn sắc còn thể hiện được sự trang nghiêm nơi thờ tự đồng tời còn giúp tăng khí, tài vận cho gia đình rất tốt. Bạn có thể lựa chọn cho mình loại hoa này để bày biện trên bàn thờ gia tiên.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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