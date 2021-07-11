Mỗi khi nhắc đến phong cách Vintage , người ta thường gợi liên tưởng đến những nét đẹp trong cổ xưa trong quá khứ, mang đến một màu sắc hoài niệm và thổi hồn cho cuộc sống hiện đại với sự gần gũi, thanh lịch và lãng mạn. Đây được xem là một trong những phong cách đang được thịnh hành và ưa chuộng trong thiết kế nhà cửa và trang trí nội thất.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Đỗ Mạnh Hiếu đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà được tọa lạc tại thành phố sương mù của mình. Anh chàng cho hay: "Ngôi nhà đồng quê hay mình còn gọi nó là ngôi nhà cổ tích. Đây là một ngôi nhà nhỏ của mình ở Đà Lạt, khác với nhà chung cư ở Sài Gòn thì mình lựa chọn mọi thứ thật đơn giản, ấm cúng và mọi không gian thật chill".

Chân dung chủ nhân của 'ngôi nhà cổ tích' tại Đà Lạt - Ảnh: FBNV

Đối với không gian phòng khách, ngôi nhà được lắp đặt một chiếc lò sưởi nhỏ nhằm để sưởi ấm vào những ngày giá lạnh. Đồng thời, nơi đây cũng được bày trí bộ bàn ghế nhỏ để tiện cho gia chủ có thể thư giãn, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Không gian phòng khách ấm cúng và lãng mạn - Ảnh: FBNV Một kệ tủ sưu tầm mọi thứ vintage - Ảnh: FBNV Phía trên lò sưởi cũng được bày trí đồ vintage - Ảnh: FBNV

Anh chàng độc thân còn chia sẻ thêm về cách sắp xếp và bày trí đồ nội thất trong ngôi nhà: "Mình theo phong cách đồng quê Bắc Âu vintage, nên mọi thứ trong nhà đều do mình sưu tầm và có cả những món trang trí mình phải mất thời gian săn tìm mới có được. Nhà mình có 1 phòng khách nhỏ và hai phòng ngủ vừa đủ ở cho 2 người. Trước sân nhà có 1 khoảng sân nhỏ mình trồng cây. 1 vườn trồng rau và cho 2 bé chó nhà mình tắm nắng mỗi ngày".

Không gian phòng ngủ của gia chủ - Ảnh: FBNV Một góc phòng ngủ được trang trí cổ điển và bày trí gọn gàng - Ảnh: FBNV Phòng ngủ thứ hai với cửa sổ hướng ra ngoại cảnh - Ảnh: FBNV Góc sân được tận dụng trồng những chậu cây xinh - Ảnh: FBNV Ngôi nhà còn được gắn thêm những kệ gỗ nhỏ trên tường để tận dụng không gian để đồ và trưng bày - Ảnh: FBNV

Anh chàng cũng bật mí thêm rằng: "Hoa ở Đà Lạt rất rẻ và tươi lâu nên mình thường xuyên mua hoa về trưng"... Chính vì vậy, ngôi nhà luôn rực rỡ bởi những loài hoa đầy màu sắc.

Xu hướng thiết kế nội thất theo phong cách Vintage luôn có sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, phá cách tạo nên một không gian hài hòa và độc đáo. Không những luôn gây ấn tượng trong mắt người nhìn, phong cách thiết kế này không bao giờ là lạc hậu hay lỗi mốt trong bất kì hoàn cảnh nào.