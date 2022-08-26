Mua ngay những loại hoa quả này bày lên bàn thờ để Phúc Lộc đầy nhà tiền vàng ùn ùn kéo tới - gia đình nào cũng nên biết

Theo các chuyên gia phong thủy, việc bày mâm trái cây trên bàn thờ gia tiên mang một ý nghĩa chung sâu sắc là dâng cúng tổ tiên thể hiện lòng hiếu thảo và ước mong những điều tốt lành trong gia sự. Người phương Đông quan niệm mâm ngũ quả cần có 5 loại quả với 5 màu tượng trưng cho mong ước được ngũ phúc: giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên. Theo thuyết ngũ hành: Kim màu trắng, Mộc màu xanh, Thủy màu đen, Hỏa màu đỏ, Thổ màu vàng. Mâm ngũ quả thường theo 5 sắc màu đó để phối trí. Bên cạnh vị trí đặt bàn thờ, việc bày biện trên bàn cũng không được phép tùy tiện. Các loại hoa, bánh kẹo, hoa quả,...dùng để thắp hương cũng cần chú ý đến ý nghĩa. Dưới đây là những loại quả các chị em có thể cân nhắc để bày lên bàn thờ, tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, thần linh.

Trong phong thủy, táo tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Loại quả này cũng được ưa chuộng vì màu đỏ của nó mang ý nghĩa tốt lành.

Dứa

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Trong tiếng Hán, dứa phát âm nghe gần giống như "may mắn đến theo cách của bạn", vì thế dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà, nó là một trong những loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị.

Cam

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Cam là một trong những loại quả được các gia đình ưa chuộng nhất khi cúng ban thờ. Cam được coi là gửi gắm lời nguyện cầu về may mắn, thành công.

Chuối

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Chuối mang ý nghĩa là "thu hút". Vì vậy, nó cũng hay được dùng để thờ cúng. Tuy nhiên, nếu đi tảo mộ hay trong tháng cô hồn, gia đình nên tránh không dùng chuối để tránh "chào đón" các vị khách không mời mà tới.

Bưởi

Trong tiếng Hán, từ "bưởi" phát âm giống như là "con trai". Do vậy, mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái.

Bên cạnh vị trí đặt bàn thờ, việc bày biện trên bàn cũng không được phép tùy tiện. Các loại hoa, bánh kẹo, hoa quả,...dùng để thắp hương cũng cần chú ý đến ý nghĩa. Dưới đây là những loại quả các chị em có thể cân nhắc để bày lên bàn thờ, tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, thần linh.

Lưu ý: khi các chị em chưng trái cây nên dùng khăn giấy khô lau sạch sẽ, tránh rửa nước khiến quả dễ dập, héo nhanh hoặc thối hỏng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm