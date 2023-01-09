Mẹo phong thủy "chuẩn không cần chỉnh" cho căn bếp thu hút tài lộc năm 2023 - chị em không nên bỏ qua!

Nhà đẹp 09/01/2023 07:26

Năm 2023, hãy thử áp dụng những mẹo phong thủy này cho căn bếp nhà bạn. Biết đâu sẽ thay đổi phần vào tài mệnh, công việc làm ăn thuận lợi, con cái học hành đỗ đạt thì sao.

Thu hút nguồn năng lượng ngũ hành

Trong thế giới phong thủy phương Đông, nhà bếp không đơn thuần là nơi để nấu nướng mà còn quyết định đến sự thành bại của chủ nhà. Do đó, không đặt bếp đối diện với cửa ra vào khiến cho nguồn lửa bị hao hụt do gió thổi trực tiếp. Bên cạnh đó, tránh đặt bếp nấu ở giữa các đồ điện như tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng. Nhà bếp phong thủy phải được đảm bảo đầy đủ ánh sáng, không quá bí hay ngột ngạt.

Màu sắc tốt nhất của các vật dụng trong bếp là màu nâu, màu đất. Bạn cũng nên sử dụng bát đĩa gốm sứ, nồi đất tăng cường năng lượng thổ trong một không gian có nhiều năng lượng thủy, hỏa, kim như trong bếp.

Mẹo phong thủy 'chuẩn không cần chỉnh' cho căn bếp thu hút tài lộc năm 2023 - chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố trí nội thất chuẩn cho không gian bếp 

Đối diện với bếp bạn không nên đặt ống nước vì nước khắc hỏa khiến gia đình bất hòa, bạn cũng không nên đặt ống nước gần bếp vì theo quan niệm dân gian nước để gần bếp có thể nhấn chìm ông táo.

Không nên đặt máy giặt trong bếp vì dễ khiến bếp nhà bạn bị ẩm ướt, không được sạch sẽ, khô thoáng. Các dụng cụ dao, thớt cũng cần đặt ở vị trí an toàn để tránh nguy hiểm cho mọi người đặc biệt là trẻ nhỏ.

Theo quen niệm dân gian thì tủ lạnh là nơi đại diện cho sự sống, nơi cất giữ nếu như đặt đối diện với bếp sẽ bị Hỏa thiêu rụi cũng đồng nghĩa với việc tiền tài và sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị lửa thiêu cháy. Vì vậy không nên đặt tủ lạnh đối diện với bếp.

Mẹo phong thủy 'chuẩn không cần chỉnh' cho căn bếp thu hút tài lộc năm 2023 - chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra tủ lạnh thuộc hành Kim, bồn nước thuộc hành Thủy, bếp thuộc hành Hỏa. Nhưng Hỏa khắc cả Kim và Thủy vì vậy tốt nhất bạn không nên để các thiết bị này gần nhau, lựa chọn lý tưởng cho bạn là áp dụng nguyên lý: bếp – tủ lạnh – bồn rửa chén tạo nên thành một hình tam giác.

Các thiết bị như: tủ bếp, kệ bếp, đồ dùng nhà bếp,…nên ưu tiên các đồ bằng gỗ vì Mộc sinh Hỏa sẽ giúp căn bếp của bạn luôn ấm cúng, yên bình. Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà thì hãy bố trí thêm những cây có lá rộng để ở hướng Đông bếp.

Phòng bếp trồng rau, thảo mộc

Bạn có thể trồng các loại rau ăn được hoặc thảo mộc ở trong nhà bếp. Có một số loại cây dễ trồng được kể đến như húng quế, mùi tây, bạc hà, rau mùi hoặc các loại như hành lá, tỏi, cây chanh,…

Các loại rau, thảo mộc trồng trong bếp có tác dụng trang trí đồng thời mang lại hương thơm dịu nhẹ và tiện cho việc nấu ăn. Bên cạnh đó, bạn có thể trồng thêm một số loại cây dễ sống, có phong thủy tốt như cây lưỡi hổ, cây trầu bà,…

Mẹo phong thủy 'chuẩn không cần chỉnh' cho căn bếp thu hút tài lộc năm 2023 - chị em không nên bỏ qua! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tạo không gian thông thoáng

Sau cửa chính và phòng ngủ, nhà bếp được xem là khu vực chứa nhiều năng lượng dương, thu hút vận khí đến cho ngôi nhà. Vì thế, việc bài trí gọn gàng, tạo không gian rộng rãi, thông thoáng sẽ giúp các nguồn khí được lan tỏa, không ứ đọng. Nhà bếp nên bố trí ở nơi không bị gió lùa như phần phía sau ngôi nhà và cách xa cửa chính, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Cần tránh để các đồ điện (nồi cơm điện, bình đun nước) gần bếp nấu nhằm tránh cháy nổ. Bồn rửa cần cách xa bếp nấu vì nước, lửa kỵ nhau.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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