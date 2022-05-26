Mẹ 2 con 'nghiện' hoa cỏ và công trình cải tạo bãi đất trống thành khu vườn tuyệt đẹp hệt như trong cổ tích

Thu Huyền hay còn được biết đến với nickname Anna Nguyen là một cá nhân vô cùng nổi bật của cộng đồng những người yêu thích làm vườn, đặc biệt là sen đá. Để thỏa sức đam mê hoa cỏ của mình, cô không ngần ngại "bỏ phố về quê", đang là một kế toán tại TP.HCM, Huyền quyết định về Lâm Đồng để theo đuổi nghiệp chăm cây của mình.

Mảnh đất hoang và căn nhà kho khi chưa được Huyền tận dụng để làm vườn - Ảnh: FBNV

Chính tay Thu Huyền đã tự làm tất cả mọi việc để cải tạo mảnh đất hoang thành khu vườn tuyệt đẹp như thế này - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những khu vườn lớn và đủ các loại cây, hoa, Huyền cũng vô cùng tâm đắc chiếc vườn nhỏ được cải tạo lại từ một mảnh sân đất bỏ hoang bên cạnh nhà kho cũ. Cô cho hay, dù nhìn nhà kho hoang tàn có vẻ hơi "ớn" nhìn vì quá yêu cây nên cô đành đi "khai hoang" lấy đất trồng trọt để thỏa cơn "nghiện".