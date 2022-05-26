Mẹ 2 con 'nghiện' hoa cỏ và công trình cải tạo bãi đất trống thành khu vườn tuyệt đẹp hệt như trong cổ tích

Nhà đẹp 26/05/2022 11:11

Để thỏa cơn "nghiện" làm vườn của mình, người mẹ 8X này đã bỏ công cải tạo một mảnh đất hoang thành một khu vườn vô cùng thơ mộng và tràn đầy màu sắc.

Thu Huyền hay còn được biết đến với nickname Anna Nguyen là một cá nhân vô cùng nổi bật của cộng đồng những người yêu thích làm vườn, đặc biệt là sen đá. Để thỏa sức đam mê hoa cỏ của mình, cô không ngần ngại "bỏ phố về quê", đang là một kế toán tại TP.HCM, Huyền quyết định về Lâm Đồng để theo đuổi nghiệp chăm cây của mình.

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Mảnh đất hoang và căn nhà kho khi chưa được Huyền tận dụng để làm vườn - Ảnh: FBNV
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Chính tay Thu Huyền đã tự làm tất cả mọi việc để cải tạo mảnh đất hoang thành khu vườn tuyệt đẹp như thế này - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những khu vườn lớn và đủ các loại cây, hoa, Huyền cũng vô cùng tâm đắc chiếc vườn nhỏ được cải tạo lại từ một mảnh sân đất bỏ hoang bên cạnh nhà kho cũ. Cô cho hay, dù nhìn nhà kho hoang tàn có vẻ hơi "ớn" nhìn vì quá yêu cây nên cô đành đi "khai hoang" lấy đất trồng trọt để thỏa cơn "nghiện".

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Số sen đá mà Huyền từng trồng là nhiều không kể hết - Ảnh: FBNV
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Người mẹ 2 con này còn rất thích tạo hình cây bằng những chiếc chậu có hình dáng độc đáo - Ảnh: FBNV

Thu Huyền tiết lộ, tất tần tật mọi việc trong công cuộc cải tạo lại khu vườn đều do chính tay cô làm, từ sơn nhà, xếp gạch đến trồng cây. Vì bản tính cây hoa nào cũng yêu nên mẹ 8X quyết định trồng "tất", bất kể loại cây nào phù hợp đều được thêm vào khu vườn của cô.

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Đam mê sen đá chính là thứ khiến Huyền 'bỏ phố về quê' - Ảnh: FBNV
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Rau xanh cũng là thứ không thể thiếu trong vườn nhà Huyền - Ảnh: FBNV
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Để trông được thứ mình muốn, Huyền không ngần ngại thử nhiều lần - Ảnh: FBNV
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Khu vườn cung cấp một lượng lớn thực phẩm cho gia đình Huyền - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc trồng cây, chăm hoa, sở trường và đam mê lớn nhất của Thu Huyền chính là sen đá. Cô đã điểm xuyết vào khu vườn này rất nhiều loại sen đá cùng nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau.

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Hai bé của Thu Huyền rất thích cùng mẹ chăm vườn và săn sóc những con vật tại đây - Ảnh: FBNV
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Hai bé còn phụ giúp mẹ thu hoạch hoa màu - Ảnh: FBNV
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Tưới cây cũng là một hoạt động yêu thích của các bé - Ảnh: FBNV
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Gia đình 4 người của Thu Huyền - Ảnh: FBNV

Cũng trong khu vườn này, Thu Huyền đã trồng thêm nhiều loại rau hành khác nhau, làm chuồng nuôi gà đồng thời là nơi vui chơi của hai con nhỏ. Hai em bé đáng yêu của Thu Huyền thường được mẹ dựng hồ bơi để chơi trong vườn hoặc giúp mẹ những việc vặt như cho gà ăn, tưới cây, thu hoạch hoa màu,...

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Từ khóa:   khu vườn sen đá bỏ phố về quê cải tạo đất hoang

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