Choáng ngợp với biệt thự hiện đại của Tiktoker Hà Thành, dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi nhìn vào bên trong

Cô nàng cho hay: "Thiết kế hiện đại theo tông trầm tối sang trọng của ngôi nhà. Tông màu đen huyền bí kết hợp với đồ nội thất sang chảnh khiến mọi góc trong nhà."

Trong hội những người "Nghiện nhà", chị Nguyễn Ngọc Thúy đã chia sẻ "biệt phủ" vô cùng hoành tráng, tràn ngập ánh sáng và ấn tượng với những thiết kế độc đáo của mình. Ngôi nhà được thiết kế và bày trí dựa trên quan điểm của gia chủ như thể hiện được tinh thần mở, gần gũi thiên nhiên, đơn giản nhưng vẫn có sang trọng.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với màu sắc giản đơn, đặc biệt là những gam màu sáng chủ đạo được sử dụng hầu hết ở các không gian trong nhà. Chưa kể, cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa, đặc biệt là khu vực nấu nướng. Với sự thiết kế và bày trí hợp lý, các căn phòng còn có đầy đủ nội thất và tiện nghi sinh hoạt cần thiết.

Tiktoker Hà Thành chia sẻ thêm: "Khu bếp được xếp gọn riêng một góc nhưng lại không hề đem lại cảm giác bí bách, do cách sắp xếp bàn đảo, bồn rửa hướng ra ngoài tầm nhìn vô cùng thông minh và tính đến cảm xúc của người chủ căn bếp. Khi bước vào bếp, chiếc tủ lạnh với màu đen hợp tông nhà nhưng nổi bật với mặt gương sang trọng giúp căn bếp gọn nhỏ nhưng lại như được nới rộng ra vì hiệu ứng mặt gương, cả khách và chủ mỗi lần dùng tủ lại được thêm một lần soi gương ngắm nghía. Thiết kế tinh tế của chiếc tủ lạnh giúp cho căn bếp trở nên sang trọng hơn và thẩm mỹ hơn rất nhiều, chưa kể công năng 1 cánh cho tủ đôi như này giúp tối ưu diện tích dự trữ đồ trong các ngăn do không bị chia đôi theo chiều dọc".

Phong cách thiết kế hiện đại mang đến sự đơn giản trong màu sắc, nhưng lại nhấn mạnh những hình khối, đường nét của nội thất bên trong ngôi nhà. Vậy nên, xu hướng thiết này không gây nhàm chán, lỗi thời và cực kì độc đáo.

Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mà mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.

Ảnh: Nguyễn Ngọc Thúy - Nghiện Nhà