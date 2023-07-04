Mách nhỏ 4 loại cây cảnh gia chủ nên trồng để ngôi nhà quanh năm không thấy một con muỗi, hiệu quả bất ngờ

Bạc hà là loại gia vị thông thường, giúp gia tăng hương vị cho các món ăn nhưng ít ai biết rằng cây bạc hà có thể trồng làm cảnh. Cây bạc hà có vẻ ngoài tươi mát và bắt mắt, rất thích hợp làm cây cảnh trồng trong chậu để bàn hoặc đặt bên bậu cửa sở.

Loại cây này có khả năng phát triển rất nhanh và sinh sản mạnh mẽ. Lá bạc hà có mùi tươi mát dễ chịu đồng thời có tác dụng khử khuẩn và thanh lọc không khí. Nhờ vậy mà cây có thể giúp con người xua tan mệt mỏi và tinh thần sảng khoái hơn. Con người thích mùi bạc hà nhưng muỗi loại rất ghét. Chính vì vậy mà trồng bạc hà trong nhà thì muỗi sẽ không dám bén mảng tới gần. Muốn cây bạc hà xanh tốt thì trong quá trình bảo dưỡng bạn nên tưới nước 2-3 lần/tuần, chú ý cắt tỉa cho cây có hình dáng đẹp.

Cây hoa oải hương cũng được thêm vào danh sách thảo mộc chống muỗi. Thân và nụ hoa chứa tinh dầu "làm phiền" những loại côn trùng này. Bạn có thể trồng hoa oải hương trong chậu để xua đuổi muỗi. Ngoài ra, có thể bôi tinh dầu oải hương lên da, bằng cách trộn một vài giọt với kem dưỡng ẩm cơ thể. Hoặc, để sẵn bình xịt hoa oải hương làm từ hoa oải hương khô và nước để đuổi côn trùng bay đi.

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Cây cúc vạn thọ

Không chỉ giúp làm đẹp không gian sống với sắc vàng rực rỡ, cúc vạn thọ còn được biết đến với vai trò đuổi muỗi hiệu quả nhờ mùi hương đặc biệt của nó, khiến các loại ruồi, muỗi, côn trùng hay sâu, rệp đều phải bỏ chạy. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong cúc vạn thọ có chứa chất thiophenes giúp chống muỗi và côn trùng. Thậm chú, khi được trồng cạnh các loại rau hay cây ăn trái khác, cây cảnh cúc vạn thọ cũng được đánh giá có tác dụng giống như một loại thuốc trừ sâu tự nhiên, ngăn chặn rệp, bọ chét, bọ cánh cứng, sâu cà chua,...

Ảnh minh họa: Internet

Cây ngũ gia bì

Ngoài tác dụng trang trí, làm điểm nhấn không gian nhà ở, cây cảnh ngũ gia bì được các chuyên gia công nhận ứng dụng hữu ích trong việc đuổi muỗi, làm thuốc và mang lại phong thủy tốt cho gia đình. Cụ thể, nhiều người dân sinh sống ở khu vực ẩm thấp thường rất hay trồng cây cảnh ngũ gia bì trong khuôn viên nhà mình để vừa làm cảnh, vừa đuổi muỗi hiệu quả. Công dụng này đã được các nhà khoa học thử trồng nhiều cây tại bậc cửa ra vào để kiểm chứng và nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Hiện công dụng xua đuổi muỗi của cây cảnh ngũ gia bì đã được ghi nhận trong cuốn Dược điển Việt Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu của Cục hàng không Mỹ, cây cảnh ngũ gia bì có khả năng chống ô nhiễm, điều hòa khí hậu, loại bỏ được khí độc Formaldehyd. Bên cạnh đó, ngũ gia bì còn là cây cảnh được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Cụ thể, đây là loại dược liệu quý trong Đông y, vị thuốc quan trọng trong trị bệnh xương khớp, an thần, chống suy nhược cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch.