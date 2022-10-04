Mắc những sai lầm này trong phong thủy này chẳng khác nào gây tổn hại tài lộc, gặp nhiều tai ương trong tương lai

Nhiều người có thói quen vứt tiền lung tung trong nhà, tiện đâu đó đó. Tuy nhiên, đây là một sai lầm phong thủy nghiêm trọng.

Ngoài ra, khi mua bán, lúc tiền thừa quá ít, nhiều người sẽ không lấy lại. Số tiền đó không có giá trị là bao, tuy nhiên về mặt phong thủy là bạn đang trao tài vận của mình vào tay người khác.

Muốn tụ tài lộc, tiền phải để tập trung ở một chỗ. Tiền để lung tung làm phân tán tài khí của gia chủ.

Di chuyển cóc phong thủy

Trong phong thủy, cóc ngậm tiền hay còn gọi là Thiềm Thừ là một linh vật rất được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc. Theo kinh nghiệm trong phong thủy, Thiềm Thừ thông nhân tính nên khi khai quang tốt nhất chỉ nên có 1 mình gia chủ. Sau ngay khi khai quang, cóc ngậm tiền nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ mãi mãi phù hộ cho người đó.

Có nhiều gia đình hay hay trưng bày cóc ngậm tiền ở bàn thờ thổ địa, thần tài, ban ngày cho cóc hướng ra ngoài cửa, tối đến quay cóc hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, đó là một sai lầm phong thủy xua đuổi "tài vận", vì những linh vật khi đã trưng bày không nên quay đi quay lại nhiều lần, theo nhiều hướng. Cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cóc hướng vào phía trong nhà, hướng vào bàn thờ ông địa, thần tài tượng trưng cho việc cóc mang tài lộc nhảy vào trong nhà.

Một số vị trí cực kỳ kiêng kị khi đặt cóc ngậm tiền: trong phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Nếu đặt ở những vị trí này thay vì mang tài lộc đến thì cóc lại trở nên hung dữ mang lại vận rủi, tàn phá năng lượng tốt đẹp của gia chủ.

Nhà mở nhiều cửa

Việc mở nhiều cửa ở các vị trí khác nhau trong ngôi nhà sẽ mang đến nhiều tiện ích cho giao thông trong nhà. Nhưng theo phong thủy, kiểu kiến trúc nhà này sẽ không giúp căn nhà tụ được khí, vì thế dễ dẫn đến tiền tài thất thu. Nếu thật sự không cần thiết thì nên để một cửa là tốt nhất. Nếu muốn mở nhiều cửa, khi không sử dụng đến, nên đóng hoặc khóa các cửa phụ lại, không nên cùng lúc mở tất cả các cửa.

Ảnh minh họa: Internet

Treo cầu thủy tinh lên tất cả các cửa nhà

Treo một quả cầu thủy tinh lên cửa sổ để phản xạ ánh sáng mặt trời là một trong các biện pháp phong thủy thu hút năng lượng tốt. Tuy nhiên bạn đừng lạm dụng nó. Cầu thủy tinh hình tròn – tượng trưng cho nguyên tố đất. Do đó nếu treo nhiều sẽ mang năng lượng âm rất lớn đến cho căn nhà, thậm chí không khác gì âm khí ở nghĩa trang vậy.

Bài trí nhiều chậu cây cảnh có gai

Sử dụng cây xanh, chậu hoa cảnh bài trí trong nhà là một trong những biện pháp hữu hiệu mang thiên nhiên vào không gian sống. Nó không những tạo ra nét đẹp thẩm mĩ mà còn giúp thanh lọc không khí trong nhà.

Nhưng lưu ý, khi lựa chọn cây cảnh đặt trong nhà, nên tránh những loài cây có nhiều gai như xương rồng… tránh gây sát thương, ảnh hưởng sức khỏe. Mặt khác, những mũi gai sắc nhọn dễ hút từ trường xấu, khiến người trong nhà bất hòa, thường xuyên cãi vã, tình cảm rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

Giường ngủ có 3 mặt giáp tường

Một số gia đình vì muốn tiết kiệm không gian nên sẽ kê giường vào vị trí 3 mặt sát tường. Tuy nhiên, như vậy sẽ đem đến cho người ngủ cảm giác gò bó, bị cầm tù mà trong nhà giường ngủ lại đại diện cho vị trí tối quan trọng của tài vị, nếu tài vị bị gò bó thì đương nhiên tài vận không thể đến.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.