Kỳ Lân phong thủy: Đặt sai cách khiến tiền mất tật mang, xui xẻo ập đến

Kỳ Lân là một sinh vật thần thoại Trung Quốc với đầu Rồng, thân ngựa và vảy cá chép. Linh vật này còn được gọi là Ngựa Rồng, hay Kỳ Lân Trung Quốc.

Trong phong thủy, kỳ lân mang tới cho gia chủ nhiều điềm tốt, vận may và tài lộc vì nó có năng lượng phong thủy mạnh mẽ. Kỳ lân rất trung thành với gia chủ và bảo vệ nhà gia chủ của nó khỏi những điềm xấu. Cho nên, kỳ lân có địa vị giống như vua và cao hơn các loại vật phẩm phong thủy khác.

Kỳ lân là một trong bốn linh vật cao quý: Long, Ly (Kỳ Lân), Quy, Phụng (Phượng). Ly (Kỳ Lân) trong đó Kỳ là con đực, Lân là con cái, gọi chung là Kỳ Lân.

2. Ý nghĩa của Kỳ Lân phong thủy

Giống như Tỳ Hưu, Kỳ Lân đem đến sự giàu có, thúc đẩy địa vị cũng như tài lộc cho người sở hữu.

Ý nghĩa Kỳ Lân phong thủy - Ảnh: Internet

Với đầu rồng và thân ngựa, Kỳ Lân là biểu tượng cao quý mà nó giữ trong phong thủy là sức mạnh, sự dũng cảm, khát vọng cao, ý thức cạnh tranh, phúc lợi và quyết tâm. Ngoài ra, Kỳ Lân còn mang đến sự thịnh vượng, giàu sang cho gia chủ.

3. Tác dụng của Kỳ Lân phong thủy

Kỳ Lân phong thủy mang tài lộc, giải vận xui - Ảnh: Internet

Kỳ Lân trong phong thủy có rất nhiều tác dụng, trong đó phải kể đến:

- Trừ tiêu tai, giải hạn: Kỳ Lân có khả năng trừ tà ác mang lại nhiều tài phúc cho gia đình, giảm trừ năng lượng xấu, tai nạn và dịch bệnh.

- Tránh tà, ngăn sát khí: Người ta thường sử dụng Kỳ lân khi cửa chính bị hành lang trực xung, phạm phải “xuyên tâm sát” hoặc “thương sát”

- Hóa giải Tam Sát: Để có thể hóa giải được Tam Sát bạn phải sử dụng 3 con kỳ lân đặt ở phương vị Tam Sát, đầu hướng về Tam Sát.

- Cải vận, giảm nhẹ hạn: Kỳ lân là loài vật tượng trưng cho sự cát tường, đặt Kỳ lân trong nhà sẽ giúp gia đình tránh được điềm xấu, mang nhiều tài phúc.

- Hóa giải Bạch Hổ: Để có thể hóa giải được sự hung hăng của Bạch Hổ thì bạn nên đặt một đôi kỳ lân tại vị trí Bạch Hổ và bảo vệ được mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, nếu Bạch Hổ bị ống khói hoặc vật sắc nhọn xung phải thì kỳ lân có thể hóa giải được.

Ngoài ra, kỳ lân có tác dụng hóa giải tà khí xấu trong vận hạn hoặc khi gia chủ bị vướng hạn.

4. Những điều kiêng kỵ trong cách sử dụng và bài trí Kỳ Lân phong thủy

Những điều kiêng kỵ trong cách sử dụng và bài trí Kỳ Lân phong thủy - Ảnh: Internet

- Tránh việc sờ, chạm vào các bộ phận tài lộc của Kỳ Lân (mắt, mũi, răng, miệng, sừn): Điều này làm tổn hại đến Kỳ lân và đem đến những điều không may mắn cho người sở hửu, bởi Kỳ lân được ví như linh vật có hồn.

- Tránh làm rơi Kỳ Lân xuống đất và những nơi ô uế: Đây cũng được xem là hành động dễ mang đến điều xui xẻo cho người sử dụng.

- Tránh đem cho, tặng hoặc bán Kỳ Lân đã sử dụng: Hành động này không khác gì đem may mắn và tài lộc đến tay người khác.

- Bảo quản Kỳ Lân thật kỹ lưỡng: Khi không sử dụng nên cất Kỳ Lân vào hộp hoặc túi đựng để khi sử dụng lại, công năng của Kỳ lân mới tiếp tục được phát huy.

Bảo quản kỹ khi không sử dụng - Ảnh: Internet

- Không đặt Kỳ Lân quay đầu vào nhà: Phải đặt Kỳ lân quay đầu ra ngoài, quan niệm này tượng trưng cho việc Kỳ lân ra ngoài kiếm tài lộc cho chủ nhân.

- Không đặt Kỳ Lân quay đầu vào gương: Hình ảnh phản chiếu của Kỳ lân trong gương sẽ đem đến một loại sát khí ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của người sở hữu nó.

- Không đặt Kỳ Lân quay đầu vào giường ngủ: vì như thế sẽ làm gia chủ ngủ không ngon giấc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.