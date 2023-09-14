Kinh nghiệm lựa chọn bàn trang điểm Hàn Quốc phù hợp với thiết kế phòng ngủ

Nhà đẹp 14/09/2023 10:49

Sở hữu bàn trang điểm có kích thước và thiết kế phù hợp sẽ giúp chị em sắp xếp được những món mỹ phẩm gọn gàng.

Nhiệm vụ chính của bàn trang điểm để phục vụ cho chị em phụ nữ trong việc làm đẹp. Bên cạnh đó cũng là nơi để phái đẹp có được tư thế thoải mái khi thực hiện việc trang điểm. Bởi vậy, việc sở hữu bàn trang điểm có kích thước và thiết kế phù hợp sẽ giúp chị em sắp xếp được những món mỹ phẩm gọn gàng. Đồng thời, hỗ trợ thao tác làm đẹp trở nên đơn giản, tiện lợi hơn rất nhiều, tạo cảm hứng, sự tự tin cho chị em mỗi khi ra ngoài.

Nguyên tắc chọn bàn trang điểm

Bên cạnh việc ưu tiên công dụng đựng các sản phẩm làm đẹp cá nhân, việc chọn lựa bàn trang điểm cũng cần đảm bảo 03 nguyên tắc sau: 

Hài hòa với thiết kế của không gian phòng

Đối với phòng ngủ hiện đại thì ưu tiên sử dụng mẫu bàn trang điểm đẹp mang phong cách Hàn Quốc. Bàn có ưu điểm nổi bật với thiết kế đơn giản, màu sắc nhã nhặn và tinh tế. Bàn trang điểm Hàn Quốc điểm mạnh với những công năng thông minh được tính toán kỹ lưỡng mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng như gương, đèn led, ngăn kéo,....

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Đại diện nội thất Minh Khôi - địa chỉ cung cấp nội thất gỗ cao cấp tại TP.HCM chia sẻ: “Bàn trang điểm đặt ở trong phòng ngủ là cách tạo ra điểm nhấn cho căn phòng, giúp tổng thể trở nên hài hòa, tiện nghi và sang trọng. Bàn trang điểm có rất nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn, tuy nhiên tùy vào phong cách thiết kế của từng không gian mà bạn lựa chọn kiểu dáng sao cho nhất quán.”

Kích thước của bàn trang điểm

Chọn bàn trang điểm có kích thước vừa vặn với căn phòng là một điểm đáng lưu ý. Nội thất Minh Khôi gợi ý: “Với những căn phòng ngủ có diện tích lớn, người mua sẽ có nhiều lựa chọn về kích thước và không lo về sự tương xứng. Với không gian nhỏ hẹp, cần tính toán thật kỹ. Trước khi mua, hãy đo đạc cẩn thận phần diện tích dự định. Tại nội thất Minh Khôi có đa dạng kích thước với nhiều loại mẫu mã bàn trang điểm Hàn Quốc để khách hàng lựa chọn”.

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Chất liệu làm bàn trang điểm

Bàn trang điểm thường sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp với ưu điểm màu sắc linh hoạt giúp đồ nội thất tăng thêm tính thẩm mỹ và ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, chất liệu gỗ công nghiệp cứng chắc và có độ bền cao được phủ Melamine chống  trầy, chống cháy, chống thấm tốt. Giá cả gỗ công nghiệp tiết kiệm hơn cho người sử dụng, Gỗ MDF có khả năng cách âm và cách nhiệt tốt. Thêm vào đó bề mặt trơn bóng nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc lau chùi và vệ sinh.

Tham khảo mẫu bàn trang điểm Hàn Quốc hiện đại

Xu hướng nội thất hiện đại phát triển, các mẫu bàn trang điểm Hàn Quốc với kiểu dáng đơn giản, màu gỗ tự nhiên cũng được lựa chọn nhiều hơn trong các gia đình Việt. Kiểu bàn trang điểm hiện đại hướng đến việc tối ưu không gian, làm nổi bật công năng để tạo sự tiện lợi cho gia chủ mỗi khi sử dụng. Người sử dụng và khách tới thăm sẽ cảm nhận được sự tinh tế nhưng không mất đi vẻ đẹp trang trọng vốn có.

Kinh nghiệm lựa chọn bàn trang điểm Hàn Quốc phù hợp với thiết kế phòng ngủ - Ảnh 3

Trong những năm gần đây, các mẫu bàn trang điểm Hàn Quốc được nhiều chị em phụ nữ yêu thích bởi đặc trưng trong thiết kế nội thất của Hàn Quốc chính là hướng đến vẻ đẹp hiện đại và trẻ trung, phù hợp với xu hướng của thời đại. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp hiện đại và kế thừa những giá trị truyền thống. Nhờ vậy mang đến cho không gian phòng ngủ của bạn sự tươi mới nhưng vẫn đậm chất Á Đông. Không chỉ vậy, bàn trang điểm Hàn Quốc còn đặc biệt thông minh, đa dạng về tính năng như gương đèn led cảm ứng, thiết kế nhiều ngăn kéo kệ, viền vàng sang trọng,...

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