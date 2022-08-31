Không nên nhặt 5 thứ này ngoài đường kẻo "rước" xui xẻo vào thân, cái thứ hai ai cũng khó "cưỡng lại" khi gặp phải

Nhà đẹp 31/08/2022 07:26

5 món này được xem là vật xui xẻo nếu không biết rõ nguồn gốc mà đem về nhà.

Đồ trang sức bằng đá quý cũ

Đồ trang sức bằng đá quý không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn có tác dụng phong thủy cho người dùng. Không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng sử dụng các món đô trang sức bằng đá quý để làm vật cầu may, khai mở vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình duyên.

Đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân. Vì vậy, sau một thời gian sử dụng, món đồ đó sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí, mang theo năng lượng, tâm niệm và cả tai ương của người chủ.

Vì thế, nhiều người thường chỉ mua đồ trang sức đá quý mới để sử dụng chứ không chuộng mua đồ cũ hoặc tránh nhặt từ ngoài đường về vì sợ xui rủi của chủ cũ sẽ bám vào mình.

Những món đồ trang sức đá quý cũ cần được thanh tẩy, giải trừ năng lượng tích tụ trước khi sử dụng.

Tiền, ví, phong bì

Không nên nhặt 5 thứ này ngoài đường kẻo 'rước' xui xẻo vào thân, cái thứ hai ai cũng khó 'cưỡng lại' khi gặp phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện nhìn thấy tiền ngoài đường là không hiếm gặp. Có thể có người vô tình làm rơi, cũng có người rải tiền để xả xủi hoặc đó là riền rải đường của các đám hiếu, hỉ. Do đó, khi nhặt tiền rơi ngoài đường có thể mang theo cả vận xui vào nhà.

Ngoài ra, một số người cho rằng, người bị rơi tiền, rơi ví dù vô tình hay cố ý thì người đó đều đang mang vận xui. Nếu nhặt tiền đó mang về và giữ làm của riêng nghĩa là ta đang chấp nhận cái xui đó.

Nếu nhặt được nhũng món đồ có giá trị, giấy tờ quan trọng, tốt nhất bạn nên tìm cách gửi lại cho chủ cũ.

Gương cũ

Gương chính là vật có khả năng phản xạ, hút tài khí và cũng là cầu nối giữa 2 cõi âm - dương.

Gương cũ có thể ẩn chứa cả vía của người từng sử dụng trước hoặc thế lực cõi âm, dễ mang đến điều xui rủi. Chúng ta không nên tùy tiện nhặt gương ở ngoài đường về nhà, cho dù nó vẫn còn mới.

Không nên nhặt 5 thứ này ngoài đường kẻo 'rước' xui xẻo vào thân, cái thứ hai ai cũng khó 'cưỡng lại' khi gặp phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Búp bê

Hình ảnh búp bê khiến nhiều người liên tưởng đến các bộ phim kinh dị hoặc trong dân gian tương truyền việc sử dụng búp bê hình người để làm bùa chú. Cũng có người tin rằng, búp bê mang hình người dễ trở thành nơi trú ngụ của các vong hồn, gây rắc rối cho người giữ nó. Do đó, nhiều người rất kỵ việc mang những con búp bê không rõ nguồn gốc về nhà.

Quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Không nên nhặt 5 thứ này ngoài đường kẻo 'rước' xui xẻo vào thân, cái thứ hai ai cũng khó 'cưỡng lại' khi gặp phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người hay mua quần áo hàng thùng vì thi thoảng sẽ vớ được những chiếc còn đẹp, hợp mốt. Tuy nhiên, nguồn gốc của những bộ đồ này không rõ ràng, có thể là của người đã qua đời.

Nếu vậy thì cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới vận khí của người mặc. Không những thế, khi mặc lại quần áo cũ của người khác sẽ có nguy cơ lây nhiễm các bệnh về da.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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