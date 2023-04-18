Không muốn tiêu tan hết tài sản lẫn sự nghiệp thì đặc biệt ghi nhớ đừng để 5 vật trong nhà

"Vật phẩm đầu tiên không nên giữ trong nhà chính là hoa héo, lá úa, cây tàn. Nhiều người thường không quan tâm sau khi mua hoa, cây cảnh về nhà và thường bỏ quên chúng trong xó nhà. Lâu dần, cây cảnh bị héo úa, tàn lụi.

Câu nói này của người xưa có đúng không? Phải có một số yếu tố chỉ có tính tương đối nhưng không phải không có lý.

Theo người xưa, điều này khiến phong thủy trong nhà xấu đi, ảnh hưởng đến tài lộc. Cây cối hoa lá héo úa trong nhà, ngay cả gia tộc đang lên cũng sẽ từ từ suy tàn. Việc dọn sạch hoa và lá phát triển không tốt, trước khi chúng úa tàn có thể khiến tài lộc tồn tại mãi mãi.

Bởi từ góc độ tâm lý, người ta thường thấy hoa lá cành tàn lụi trong nhà sẽ dẫn đến thái độ tiêu cực về sự chết chóc, sa sút. Đều này không có lợi cho tâm lý, khiến con người dễ bi quan, chán bản, bỏ bê công việc và cuộc sống, thiếu nỗ lực khi gặp khó khăn.

Còn trong nhà hoa rực rỡ, cây bừng bừng sức sống sẽ cho người ta cảm giác vui vẻ, hứng khởi, yêu đời hơn. Tinh thần có tốt thì con người mới có năng lượng làm việc, tiến đến thành công và làm đầy túi tiền của mình. Vì vậy, không nên giữ hoa và cây chết trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu trữ thức ăn cũ hỏng trong tủ lạnh

Thức ăn thừa nào cũng cho vào tủ lạnh để hôm sau, đại đa số gia đình thường hay có thói quen như vậy, thói quen này không chỉ gây hại đến sức khỏe mà nó còn ảnh hưởng không tốt về mặt phong thuỷ trong gia đình.

Vì vậy ta tránh để thức ăn cũ vào tủ lạnh và cần thường xuyên dọn dẹp giúp không gian trong tủ lạnh được sạch sẽ và gọn gàng hơn. Đồng thời điều này cũng sẽ rất tốt cho phong thuỷ của gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Máy móc hư hỏng

Theo phong thủy học, đồ điện tử trong nhà đại diện cho năng lượng, sức mạnh và quyền lực. Do đó, máy móc hư hỏng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, những mối quan hệ bạn đang có và công việc bạn đang làm.

Tốt nhất bạn nên đi sửa những đồ điện cũ hỏng hoặc bỏ chúng đi để không làm ảnh hưởng đến nguồn năng lượng trong gia đình.

Tượng Phật không rõ nguồn gốc

Đặt tượng Phật trong nhà không phải là chuyện đơn giản, cần phải nắm rõ nguồn gốc từ đâu, vì nếu đặt tượng không nguồn gốc, Phật có linh khí, biến ứng nên khi gia chủ khấn hay cúng bái sẽ không gây tác dụng mà còn rước họa vào thân.

Lịch năm cũ

Trong phong thủy, lịch là biểu tượng của sự trôi chảy, thời gian vận chuyển liên tục, bình hòa, không trở ngại. Nhiều gia đình có thói quen hết năm không chịu vứt lịch cũ đi mà vẫn tích trữ trong nhà. Tuy nhiên, điều này lại gây cản trở tài lộc của họ.

Tích trữ lịch cũ trong nhà sẽ khiến tiền đồ, công danh thụt lùi, trì trệ, thậm chí làm ăn thất bát dù bạn chăm chỉ, vất vả, cố gắng đến mức nào.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.