Hướng dẫn cách trang trí nhà cửa ngày Tết đơn giản và tiết kiệm

Hãy lau chùi lại bộ bàn ghế, salon, mua thêm bộ cốc chén mới và sắp xếp lại đồ đạc thật ngay ngắn, chỉnh chu.

Vệ sinh nhà cửa là bước đầu tiên khi muốn trang trí nhà cửa đón Tết. Vệ sinh nhà cửa có ý nghĩa quan trọng giúp gạt bỏ những cái cũ đã qua và chào đón những may mắn cho gia đình trong năm mới này.

Thay đổi bộ ga gối giường, một vài chậu hoa xinh nơi ban công hay lọ hoa tươi nơi phòng vệ sinh... giúp tạo cho ngôi nhà bừng thêm sức sống trong dịp Tết.

Vệ sinh không gian bếp sạch sẽ, tinh tươm và sắp xếp chén, bát đũa, giá để đồ sao cho thật gọn gàng, kê thêm ghế vào bàn ăn. Nên thay bộ ga gối giường mới, đặt thêm vài chậu hoa ở ban công,ở phòng vệ sinh để ngôi nhà bừng thêm sức sống trong dịp Tết

Cách trang trí nhà tiết kiệm chi phí

- Tạo diện mạo mới cho đồ dùng nội thất

Tận dụng những món đồ gỗ cũ và tự tay sửa sang để biến chúng thật mới lạ

Thay vì đau đầu để tìm kiếm những món đồ gỗ “thân thiện” với ngân sách khá eo hẹp của gia đình. Chúng ta có thể thử tận dụng những món đồ gỗ cũ và tự tay sửa sang để biến chúng thật mới lạ, đậm nét sáng tạo và cá tính.

- Sử dụng phụ kiện nội thất handmade

Kết hợp ly nhỏ với vài miếng gỗ mỏng, sơn ánh vàng, hồng để có bộ nến để bàn lung linh

Những món phụ kiện nhỏ trong nhà như chân nến, chậu cây cảnh mini hay những chiếc bát, đĩa nếu biết cách tận dụng thì sẽ hữu ích vô cùng.

Tận dụng nguyên liệu sẵn có để tạo chậu cây xinh xắn

Chúng ta có thể áp dụng với vài thao tác đơn giản như sơn màu phía ngoài chậu hoặc dùng những miếng gỗ nhỏ để sơn màu ở phía ngoài của chậu. Với những ý tưởng đầy sáng tạo này, chúng ta sẽ nhanh chóng sở hữu những món đồ trang trí nội thất vừa độc, lạ vừa không tốn nhiều chi phí mua mới.

Sơn ánh vàng ở quanh miệng bát để tạo nét chấm phá giúp chiếc bát cũ trông hệt như món đồ cổ bắt mắt

- Sắp xếp lại nội thất

Thêm một cách khác để vừa giúp ngôi nhà khoác một diện mạo mới vừa không tốn quá nhiều chi phí sắm sửa đó là thay đổi sắp xếp lại các đồ nội thất trong nhà.

Sắp xếp lại nội thất để vừa giúp ngôi nhà khoác một diện mạo mới vừa không tốn quá nhiều chi phí sắm sửa

Đây là cách để không gian trong ngôi nhà trở nên mới mẻ và thậm chí có thể hợp lý hơn lúc ban đầu.

- Thay màu sơn và giấy dán tường cho năm mới

Sang năm mới chúng ta nên thay đổi màu sơn và chọn mẫu giấy dán tường để ngôi nhà có một diện mạo mới lạ.

Thay đổi màu sơn và giấy dán tường để ngôi nhà có một diện mạo mới lạ

Có thể chọn những màu sơn tươi sáng như vàng, xanh bạc hà và hồng... lên bức tường hoặc cổng cũ để ngôi nhà trông thật phong cách và đẹp mắt hơn. Hoặc thay đổi màu sơn tường hợp với mạng chủ nhà.

Phòng khách và nhà ăn

Phòng khách cần không gian thoáng rộng, gọn gàng, ấm cúng

Trong dịp Tết, phòng khách cần không gian thoáng rộng đồng thời gọn gàng, ấm cúng để vừa để tiếp khách vừa thể hiện gu thẩm mỹ của của chủ nhà. Để có nhiều không gian hơn, chúng ta nên giảm bớt số lượng ghế phòng khách, chỉ giữ lại sofa 3 chỗ để phòng khi đông người có thể ghép thêm bàn ăn xếp.

Nên treo đồ trang trí màu đỏ, màu vàng và cắm hoa thật rực rỡ dể căn phòng thêm ngập tràn không khí xuân.

Trang trí cửa ra vào, tường và trần nhà

Tường, trần, cửa ra vào là những nơi sẽ tạo tiền đề phong cách cho ngôi nhà. Chúng ta có thể bắt đầu công cuộc tân trang cho tổ ấm bằng cách sửa sang lại những nơi này.

Nên chọn những màu sắc thông minh và thời thượng như vàng, xanh bạc hà và hồng

Dùng những nguyên liệu đơn giản như giấy, băng dính vải, ruy băng là gợi ý để trang trí ngôi nhà vừa đẹp, vừa tiết kiệm.

Để giúp các mảng tường trống thêm đẹp mắt, chúng ta có thể dùng các món nội thất treo tường phổ biến làm từ gỗ như kệ, giá sách. Đây cũng là cách để tận dụng không gian lưu trữ tối đa trong nhà.

Kệ, giá sách bằng gỗ giúp tận dụng không gian lưu trữ tối đa trong nhà

Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng những bức tranh, ảnh có màu sắc lạ mắt hay sử dụng các phụ kiện cổ điển kết hợp hiện đại. Với cách trang trí nhà ngày Tết đơn giản này, ngôi nhà sẽ đẹp hơn và không bao giờ bị lỗi mốt.

Để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà hơn, chúng ta có thể dùng những dây treo hình nón được xâu chuỗi với nhau hoặc dán giấy mạ vàng để trang trí cho chiếc cửa thêm phần bắt mắt.

Tạo nhiều điểm nhấn khác lạ

Để ngôi nhà trông không còn đơn điệu và tạo điểm nhấn hơn, chúng ta có thể chọn những chiếc lẵng hoa nhỏ treo ở góc nhà, cầu thang hoặc những chậu lọ hoa cúc, hoa hồng,.. đầy màu sắc bên bàn ăn, phòng khách.

Đặt những chậu hoa cúc ở phòng khách

Với những khung ảnh chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của gia đình sẽ tạo điểm mới lạ cho ngôi nhà hơn. Hoặc sáng tạo hơn, có thể dùng hệ thống đèn nháy tự thiết kế đầy sáng tạo.

Trang trí với những cành mai đào tươi sắc

Trang trí nhà ngày Tết với cành đào tươi sắc

Trong gia đình người Việt, ngày Tết không thể nào thiếu đi những cành mai đào. Từ lâu, mai đào đã là một phần quan trọng mang đến không khí ngày Tết. Chúng ta có thể trang trí cành mai đào với những phong bao lì xì, thiệp chúc tết, hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu,...

Mâm ngũ quả trọn vẹn

Mâm ngũ quả truyền thống sẽ mang đến sự ấm cúng cho ngôi nhà hơn. Với 5 thứ quả, được bài trí đẹp, trang trọng trên bàn thờ tổ tiên còn giúp ngôi nhà ngập tràn không khí Tết.

Lưu ý yếu tố phong thủy

Thay đổi nội thất hợp phong thủy sẽ mang để không gian mới mẻ cho ngôi nhà và giúp mang vận may vào nhà. Theo phong thủy, người Việt sẽ chọn giấy dán tường, màu sơn hợp với mạng của gia chủ theo cung ngũ hành. Bên cạnh đó, nên giữ nguyên các hướng “môn, táo, chủ, thờ” theo tứ trạch của gia chủ.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách trang trí nhà ngày Tết đơn giản. Với những ý tưởng này, chúng ta có thể chuẩn bị cho ngôi nhà đẹp hơn trong dịp năm mới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm những phong tục và các món ăn ngày Tết để ngày Tết thêm phần ý nghĩa và vui hơn.