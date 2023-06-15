Dù có vẻ ngoài xấu xí, không được đẹp mắt nhưng 5 loại cây này lại là 'cục cưng' của giới nhà giàu, tượng trưng cho sự thịnh vượng, hút lộc chiêu tài

Nhà đẹp 15/06/2023 06:25

Dưới đây là những loại cây dù có vẻ ngoài không được đẹp mắt, nhưng lại là những loại cây có ý nghĩa trong phong thủy, đặt trong nhà sẽ nhanh chóng giàu có, phát tài phát đạt.

Củ bình vôi

Nhìn bề ngoài, củ bình vôi có hình dáng kỳ lạ nên không được nhiều người ưa thích. Thế nhưng bàn về khía cạnh phong thủy thì loại cây này lại mang ý nghĩa rất tốt cho người trồng chúng. Củ bình vôi tượng trưng cho sức sống bền bỉ và tài lộc may mắn, cây càng tươi tốt thì vận may của gia chủ càng dồi dào. Chưa hết, loại cây này còn có thể xua đuổi những điều xấu và các nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh nhà, vì vậy người giàu có rất thích chưng một chậu bình vôi trong không gian của mình.

Dù có vẻ ngoài xấu xí, không được đẹp mắt nhưng 5 loại cây này lại là 'cục cưng' của giới nhà giàu, tượng trưng cho sự thịnh vượng, hút lộc chiêu tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng vạn lý trường thành

Nhìn từ xa, cây giống như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, tràn đầy sức sống. Hình thù của cây “không giống ai” với vẻ ngoài xù xì, xấu xí. Khắp gốc cây nổi mụn và có hình thù kỳ lạ với những chiếc gai nhọn hoắt.

Thế nhưng cây xương rồng vạn lý trường thành lại là biểu tượng cho sự vững trãi, trường tồn theo thời gian, dùng làm cây “giữ nhà” rất tốt.

Theo phong thủy, cây có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Nếu trồng lâu năm, cây có hình dáng bề thế, khá ấn tượng.

Dù có vẻ ngoài xấu xí, không được đẹp mắt nhưng 5 loại cây này lại là 'cục cưng' của giới nhà giàu, tượng trưng cho sự thịnh vượng, hút lộc chiêu tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây lan bình rượu

Hình dáng của loại cây này cũng khá kỳ lạ. Đánh giá của nhiều người về loại cây này có tốt, có xấu. Có người cho rằng cây rất đẹp cũng có người lại thấy rất xấu vì cái bụng bự sần sùi, không ăn nhập gì với tán lá mảnh mai phía trên.

Lá của cây có màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, nhìn cũng có vẻ tao nhã nhưng nhìn tổng thể nó như một chai rượu xấu xí với một vài chiếc lá xanh ngọc và tao nhã cắm bên trên, trông không đẹp mắt.

Thế nhưng rất nhiều nhà giàu vẫn giữ cây lan bình rượu trong nhà, thậm chí còn đặt ở những vị trí quan trọng.

Dù có vẻ ngoài xấu xí, không được đẹp mắt nhưng 5 loại cây này lại là 'cục cưng' của giới nhà giàu, tượng trưng cho sự thịnh vượng, hút lộc chiêu tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, cây lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Bên cạnh đó, cây còn được biết đến là loại cây có khả năng giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, công danh.

Ngoài ra, cây còn giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn đồng thời nắm bắt được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và thăng tiến. Một ý nghĩa nửa của lan bình rượu đó là biểu tượng của sự tự do.

Sen đá ống điếu

Tương tự như củ bình vôi, vẻ ngoài của sen đá ống điếu không thực sự hút mắt giống các loại cây khác, thế nhưng chúng lại có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Loại cây này có hình dáng giống những ống điếu nên biểu trưng cho việc thu hút tài lộc, tiền tài vào nhà để gia chủ ngày một phát đạt và thành công. 

Sen đá ống điếu có sức sống mãnh liệt nên gia chủ không cần tưới nước hay thay đất quá thường xuyên, mà chỉ cần đặt chúng ở những nơi có ánh sáng là được.

Cây xương rồng 3 cạnh

Vẻ ngoài của loại cây này không được đẹp, thân cây nhiều thịt với ba khía đặc trưng và các xương sườn rõ rệt. Cây thường có màu xanh lục đậm, có những mẫu vật cực kỳ hiếm có thần màu đỏ và lá màu đỏ thẫm.

Cây có tác dụng làm sạch không khí và chống lại vi khuẩn có hại. Theo phong thủy cây còn mang lại may mắn, tài lộc cho các thành viên trong gia đình.

Cây được xem là điềm lành lớn, mang đến năng lượng cực kỳ tốt, báo hiệu tin vui cho gia đình sắp đến, mọi công việc đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt nếu là vợ chồng trẻ sẽ có tin mừng.

Nhược điểm của cây là có gai và nhựa có độc tố. Nếu ở nhà có vật nuôi, trẻ em thì không nên trồng cây cảnh này.

Dù có vẻ ngoài xấu xí, không được đẹp mắt nhưng 5 loại cây này lại là 'cục cưng' của giới nhà giàu, tượng trưng cho sự thịnh vượng, hút lộc chiêu tài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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