Điểm danh 6 loại cây cảnh không chỉ tô điểm thêm cho không gian trong nhà mà còn TỤ TÀI TỤ LỘC, thăng thêm dương khí, gia chủ bình an phát đạt

Trong phong thủy, lưỡi hổ là loại cây mang ý nghĩa may mắn, giúp chủ nhà phát tài phát lộc. Do có ý nghĩa tốt đẹp như vậy, lưỡi hổ được nhiều người chọn làm quà tặng cho người thân, bạn bè nhân dịp năm mới hoặc tân gia.

Theo quan niệm phương Đông, loại cây này tượng trưng cho sức mạnh của loài hổ, do đó có khả năng xua đuổi ma quỷ, chống tà ma. Cây lưỡi hổ mang dáng vẻ dũng mãnh, khiến gia chủ thêm mạnh mẽ và cứng cáp hơn.

Nasa đã chứng minh lưỡi hổ có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ 107 loại khí độc, mang lại không gian trong sạch. Được biết, loại cây này có thể hút được formaldehyde 0,938 gram/h. Đặc biệt, lưỡi hổ còn có thể hấp thu các độc tố gây ung thư như formaldehyde và nitrogen oxide.

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Trầu bà vàng

Loại cây này dễ trồng nhất và xanh quanh năm. Trầu bà vàng giúp thanh lọc không khí mà người trồng lại không cần nhiều công chăm sóc. Cây ưa ánh sáng mặt trời gián tiếp nhẹ và tưới nước vừa phải. Theo phong thủy, loại cây này mang đến sự giàu có, hấp thụ bức xạ có hại và giảm căng thẳng. Bạn có thể dễ dàng nhân giống chúng bằng cách giâm cành để có những tán lá xanh tươi phù hợp với túi tiền tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Cây phát lộc

Cây phát lộc còn được gọi là cây trúc phát tài, trúc phú quý. Loại cây này được trồng nhiều trong nhà vì có ý nghĩa phong thủy tốt. Cây có thể được uống thành nhiều hình dạng khác nhau rất đẹp mắt.

Cây phát lộc có thể trông trong nhà hoặc nơi làm việc có điều hòa. Cây còn giúp thanh lọc không khí, bụi bẩn. Về phong thủy, loại cây này giúp đường công danh rộng mở, công việc thuận lợi, tiền tài vào như nước. Khi đặt trong nhà, loại cây này còn được cho là đem đến sự bình an, xua đuổi xui xẻo.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thường xuân

Thường xuân cũng là một trong những loại cây phong thủy có khả năng hút tài lộc cực mạnh. Loại cây này được mọi người biết tới là cây cảnh trồng trong phòng ngủ.

Cây có khả năng thanh lọc không khí tốt, có thể hút được các chất độc hại như formaldehyde. Được biết, đây là nguồn khí độc hại thải ra từ các đồ dùng bằng gỗ hay gỗ ép, gỗ dán tường, đồ nhựa.

Khi khí hại cho sức khỏe được giảm thiểu và loại bỏ, bầu không khí ở phòng ngủ sẽ trở nên trong lành hơn, giúp bạn có giấc ngủ ngon.

Cây ngọc bích

Là loài cây mọng nước, cây ngọc bích còn được gọi là cây tiền và được cho là cây may mắn, giúp gia chủ trường thọ. Người ta cũng tin rằng sự phát triển ổn định của cây ngọc bích sẽ làm tăng sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ. Loài cây này cần nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp và độ ẩm cao. Cây ngọc bích cũng được ưa chuộng như một món đồ trang trí trong nhà nhờ vẻ ngoài đẹp

Cây phú quý

Cây phú quý có ý nghĩa phong thủy tốt, mang đến sự may mắn, giàu sang, phú quý cho gia chủ. Ngoài ra, nó còn có tác dụng lọc không khí, giảm bớt khói bụi, hấp thụ các chất hữu cơ bay hơi dễ gây bệnh. Gia chủ có thể đặt cây phú quý trong phòng khách để thu hút tài lộc, vượng khí cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.