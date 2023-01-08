Dọn nhà đón Tết nhớ lưu ý 3 điều kẻo "vô tình" đuổi bớt vượng khí, ảnh hưởng đến vận khí toàn gia đình trong năm mới

Nhà đẹp 08/01/2023 07:04

Dọn dẹp đón Tết luôn là hoạt động quen thuộc để đón một năm mới bình an, sung túc hơn. Thế nhưng, nếu dọn không đúng phong thủy cũng có thể khiến cho tài vận ra đi, chuyện làm ăn năm mới có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không để tủ lạnh trống rỗng

Cuối năm nhiều nhà thường dọn tủ lạnh và thu dọn hết đồ trong tủ để chỗ chứa thức ăn trong dịp Tết. Tuy nhiên phong thủy cho rằng tủ lạnh là kho chứa đồ, thường sẽ trống chỉ khi ít người dùng tới hoặc gia đình ít người.

Ngày tết là lúc gia đình đông đủ nhất mà để tủ lạnh trống không là không vượng. Thùng gạo cũng vậy, nên dọn sạch và chất đầy gạo. Điều này tượng trưng cho năm tới gia đình sẽ không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc và tiền bạc.

Bạn cũng cần giữ tủ lạch sạch sẽ bằng cách thường xuyên loại bỏ các thực phẩm thừa, thức ăn đã hết hạn sử dụng, hỏng, ôi thiu.

Một điều quan trọng là tủ lạnh có ngũ hành thuộc mệnh Kim, trong khi bếp nấu lại thuộc Hỏa, kị nhau. Vậy nên tốt nhất hãy đặt chúng càng xa nhau càng tốt. Đặc biệt không đặt đối diện vì dễ gây ra xung đột, tranh chấp trong gia đình trong năm mới.

Cẩn trọng khi dọn bàn thờ gia tiên

Việc dọn bàn thờ tổ tiên là rất quan trọng, không chỉ đơn thuần là làm sạch nhà ở mà hành động dọn dẹp còn mang ý nghĩa tâm linh, con cháu dọn sạch nơi ở để mời các vị tổ tiên, ông bà về đón tết cùng gia đình.

Do đó, việc dọn dẹp bàn thờ gia tiên cần hết sức lưu ý và phải làm đúng cách. Trước khi dọn dẹp, gia chủ nên sắm lễ thành tâm và thắp nhang xin phép ông bà tổ tiên và các vị ngự trên ban thờ. Còn trong quá trình dọn dẹp thì phải hết sức nhé nhàng, cẩn trọng.

Cụ thể, đối với các tượng thờ thần tài, thổ địa hay ảnh trên ban thờ thì cần dùng khăn sạch và mềm để lau bụi bặm. Hạn chế dịch chuyển vị trí tượng, ảnh trên ban thờ và tuyệt đối không dùng giẻ đã dùng rồi hoặc giẻ bẩn để lau. Với lư nhang, cần dọn hết chân nhang đã cắm trong 1 năm và thay cát mới bên trong lư nhang. Sau đó lau chùi sạch lọ cắm hoa và các vật phẩm khác trên ban thờ…

Cuối cùng sau khi dọn xong cần thành tâm thắp hương báo cáo, xin lượng thứ nếu có sai xót và cũng là để bàn thờ mang hơi ấm, sinh khí. 

Dọn nhà đón Tết nhớ lưu ý 3 điều kẻo 'vô tình' đuổi bớt vượng khí, ảnh hưởng đến vận khí toàn gia đình trong năm mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không dọn hướng Đông Nam

Từ tháng Chạp, sao xấu Bệnh Phù sẽ ngự hướng Đông Nam nên từ sau ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) nếu phòng ngủ bạn có cửa quay về hướng đông nam cần thận trọng về sức khỏe, dễ mắc cảm cúm và một số bệnh…

Khi dọn nhà đón Tết, bạn cũng không nên động chạm vào khu vực hướng này, không để có những biến động lớn như bài trí đồ đạc mới, thay rèm, mở rèm nhiều hoặc kê lại giường.

Tuy Bệnh Phù không nguy hiểm như Ngũ hoàng nhưng không ai lại mong muốn bị đau ốm, vì vậy bạn vẫn nên lưu ý vấn đề này.

Dọn nhà đón Tết nhớ lưu ý 3 điều kẻo 'vô tình' đuổi bớt vượng khí, ảnh hưởng đến vận khí toàn gia đình trong năm mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 điều bạn cần lưu ý khi dọn dẹp bàn thờ ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết

4 điều bạn cần lưu ý khi dọn dẹp bàn thờ ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết

Bàn thờ luôn là nơi linh thiêng, tôn kính nhất trong mỗi gia đình. Vì thế, cần lưu ý khi dọn dẹp bàn thờ để tỏ thái độ thành kính với ông bà, tổ tiên.

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