Dâu Việt khoe nhà cổ 250 năm tuổi của mẹ chồng Mỹ đẹp như mơ, vừa cổ kính vừa thanh bình, yên ả

Nhà đẹp 08/06/2021 06:21

Căn nhà có tuổi đời thật khó tin khi có đến 250 năm tuổi nhưng vẫn được bảo tồn và gìn giữ kỹ lưỡng. Ngôi nhà nằm trên một vùng đất rộng lớn, cây xanh bao quanh trông vừa cổ kính, vừa thanh bình và yên ả.

Một nàng dâu Việt có tài khoản Anh N. Vũ khoe căn nhà của mẹ chồng cô trên nhóm Nghiện nhà và nhận được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Cô cho biết, căn nhà này của mẹ chồng cô nằm ở bờ Đông nước Mỹ.

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1767 (gần 250 năm tuổi). Đây là một ngôi nhà cổ, được gia đình bảo tồn và gìn giữ qua hàng trăm năm nhưng trông vẫn rất xinh đẹp và duyên dáng khi đắm mình trong không gian bao la của thiên nhiên.

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Ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ điển, xung quanh được bao bọc bởi thiên nhiên bao la, khí hậu trong lành, vô cùng mát mẻ

Chị Anh N. Vũ cho biết, căn nhà có diện tích hơn 22.000m2. Trong đó, riêng căn nhà có diện tích 390m2. Ngoài khu nhà ra, diện tích còn lại là một trang trại và cả chuồng nuôi ngựa.

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Khu vực ngắm cảnh, thư giãn của chủ nhà, xa xa là trang trại rộng lớn
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Đồng cỏ rộng lớn nơi những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ

Theo nàng dâu Việt, căn nhà của mẹ chồng Mỹ chia làm 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm. Mỗi phòng đều được bày trí theo lối cổ điển, nhẹ nhàng và thanh lịch.

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Phòng ngủ không quá lớn nhưng thoáng và thanh lịch, nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu cho người ở
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Một phòng ngủ khác trong ngôi nhà, tuy đơn giản nhưng ấm cúng. Style trang trí trẻ trung, đơn giản nhưng nhẹ nhàng và thoải mái
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Một căn phòng áp mái phù hợp với người trẻ được trang trí đa sắc màu. Phía xa là bộ chơi nhạc cụ để gia chủ có thể chill khi thích

Ngoài các phòng ngủ thì phòng khách và phòng bếp cũng được gia chủ trang hoàng theo lối kiến trúc cổ điển, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch và nhất là nó phù hợp với cảnh quan thiên nhiên của 1 vùng quê nước Mỹ.

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Phòng khách ấm cúng với chiếc lò sưởi, chiếc đồng hồ bằng gỗ cổ kính ở góc phòng
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Căn bếp được trang trí đơn giản nhưng tông đèn vàng đã làm ấm cúng gian bếp hơn. Nội thất căn bếp cũng ưu tiên bằng chất liệu gỗ là chủ yếu

Căn nhà có diện tích rất rộng, xung quanh được bao quanh bởi trang trại rộng lớn nên khung cảnh thiên nhiên nơi đây vô cùng xinh đẹp, nhìn ra xa là một khoảng không gian bao la, nơi để chúng ta thỏa sức thư giãn, nghỉ ngơi.

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Nơi gia chủ ngồi uống trà và ngắm cảnh

Đây là 1 căn nhà cổ vẫn còn giữ lối kiến trúc cổ điển, mang đậm nét truyền thống của các nước phương Tây, bốn bề ngôi nhà lọt thỏm giữa rừng cây khiến cho mọi người có cảm giác thật thư thái và dễ chịu khi được ở trong 1 ngôi nhà như thế này.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Anh N. Vũ

 

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