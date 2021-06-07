Ở 'xứ người' chỉ nửa năm, chồng giỏi vợ đảm dựng ngay 'cơ ngơi' khiến ai nấy đều ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Nhà đẹp 07/06/2021 06:16

Với ngôi nhà ấm cúng và đầy đủ tiện nghi như thế này là niềm mong ước của hầu hết các cặp đôi.

Ở đâu đó trong cuộc sống này, có những con người phải rời xa quê nhà để lập nghiệp ở "xứ người" với hy vọng có một tương lai rộng mở hơn. Đối với "tổ ấm nhỏ" của gia đình chị Trang cũng vậy, họ đã nỗ lực không ngừng để xây dựng được một ngôi nhà khang trang, một chỗ che nắng, che mưa vô cùng lý tưởng.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", chị đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà mới xây dựng của mình: “Với căn nhà này, em tâm huyết dữ lắm vì mua đất và tự xây lên. Đến cả những đồ trang trí, em cũng tự tay mua từng bóng đèn, miếng thảm chân... Bởi khi xây xong căn nhà, em cũng cháy túi nên không thuê thiết kế. Cây nhà lá vườn anh chồng nhà em mỗi ngày nhặt nhạnh ít rồi cũng đầy đủ. Vợ chồng em mệt cỡ nào về đến tổ ấm nhỏ cũng thấy bình yên, ấm áp”. Chỉ sau nửa năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đôi vợ chồng đã xây dựng được cả một cơ ngơi rộng lớn thế này, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

ngoi nha
Ngôi nhà khi nhìn từ bên ngoài - Ảnh: FBNV
ngoi nha 1
Không gian sân vườn rộng rãi và thoáng đãng - Ảnh: FBNV
ngoi nha 2
Không gian đẹp lung linh với những ánh đèn xung quanh căn nhà - Ảnh: FBNV

Phòng khách là phòng được chị Trang đầu tư nhất về phần thiết kế cũng như nội thất. Các phòng được lấy tông màu sáng sủa, tạo nên cảm giác mát mẻ, thoáng đãng. “Nhà em xây 1 trệt, 1 tầng. Chiều cao căn nhà vừa đủ với con lười leo bộ như em. Tầng dưới toàn bộ là phòng bếp và phòng khách nối liền nhau, thêm cái sân sau be bé. Trên lầu thì 3 phòng ngủ vừa và phòng ngủ lớn của 2 tụi em. Với đứa mới qua xứ người được nửa năm, em đã cố gắng kiếm chỗ chui ra chui vô thì em thấy tự hào thật sự”, chị Trang tâm sự thêm. Phòng bếp được chị thiết kế khá đơn giản với tông màu trầm nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Hầu hết gian bếp của gia đình được lắp đặt các loại tủ nhiều ngăn, nhìn rất gọn gàng và ngăn nắp.

ngoi nha 3
Một góc 'sống ảo' ngay khi bước vào nhà - Ảnh: FBNV
ngoi nha 3
Phòng khách vô cùng sáng sủa và thoải mái - Ảnh: FBNV
ngoi nha 5
Bàn ăn nhỏ gọn được đặt trong căn bếp - Ảnh: FBNV
ngoi nha 6
Một góc bàn khác trong gia đình - Ảnh: FBNV
ngoi nha 7
Phòng khách thông với gian bếp - Ảnh: FBNV
ngoi nha 8
Dọc cầu thang được trang trí các bức tranh nghệ thuật khá thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
ngoi nha 9
Phòng ngủ được sơn trắng nhưng đồ vật thì với gam màu trầm khá sang trọng - Ảnh: FBNV
ngoi nha `110
Chiếc tủ nhiều ngăn giúp tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV
ngoi nha 11
Phòng tấm có diện tích khá nhỏ nhưng rất gọn gàng - Ảnh: FBNV
ngoi nha 13
Căn phòng với màu trắng chủ đạo, tủ quần áo được xây hẳn một góc trong căn phòng - Ảnh: FBNV
ngoi nha 14
Phòng vệ sinh với tấm gương lớn trải dài - Ảnh: FBNV
ngoi nha 15
Phòng ngủ với diện tích nhỏ hơn được trang trí khá đơn giản - Ảnh: FBNV
ngoi nha 16
Một căn phòng nghỉ ngơi khác trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV

Ngôi nhà được thiết kế tiện nghi, nội thất hiện đại sang trọng, không gian thoáng mát luôn được cácgia đình nhỏ ưa chuộng. Đây là một trong những mẫu nhà đáng để bạn tham khảo và lựa chọn cho riêng mình. 

Từng ‘hào phóng’ khoe nhà ‘tất tần tật’, nàng dâu thảo tiếp tục gây chú ý với khu vườn ‘xanh mơn mởn’ của mình

Từng ‘hào phóng’ khoe nhà ‘tất tần tật’, nàng dâu thảo tiếp tục gây chú ý với khu vườn ‘xanh mơn mởn’ của mình

Khu vườn xanh mướt mát của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người không khỏi “mắt chữ O, miệng chữ A” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   cơ ngơi của đôi vợ chồng xa xứ cách trang trí đẹp cách thiết kế nhà

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực