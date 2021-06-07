Ở 'xứ người' chỉ nửa năm, chồng giỏi vợ đảm dựng ngay 'cơ ngơi' khiến ai nấy đều ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Với ngôi nhà ấm cúng và đầy đủ tiện nghi như thế này là niềm mong ước của hầu hết các cặp đôi.
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Ở đâu đó trong cuộc sống này, có những con người phải rời xa quê nhà để lập nghiệp ở "xứ người" với hy vọng có một tương lai rộng mở hơn. Đối với "tổ ấm nhỏ" của gia đình chị Trang cũng vậy, họ đã nỗ lực không ngừng để xây dựng được một ngôi nhà khang trang, một chỗ che nắng, che mưa vô cùng lý tưởng.
Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", chị đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà mới xây dựng của mình: “Với căn nhà này, em tâm huyết dữ lắm vì mua đất và tự xây lên. Đến cả những đồ trang trí, em cũng tự tay mua từng bóng đèn, miếng thảm chân... Bởi khi xây xong căn nhà, em cũng cháy túi nên không thuê thiết kế. Cây nhà lá vườn anh chồng nhà em mỗi ngày nhặt nhạnh ít rồi cũng đầy đủ. Vợ chồng em mệt cỡ nào về đến tổ ấm nhỏ cũng thấy bình yên, ấm áp”. Chỉ sau nửa năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đôi vợ chồng đã xây dựng được cả một cơ ngơi rộng lớn thế này, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.
Phòng khách là phòng được chị Trang đầu tư nhất về phần thiết kế cũng như nội thất. Các phòng được lấy tông màu sáng sủa, tạo nên cảm giác mát mẻ, thoáng đãng. “Nhà em xây 1 trệt, 1 tầng. Chiều cao căn nhà vừa đủ với con lười leo bộ như em. Tầng dưới toàn bộ là phòng bếp và phòng khách nối liền nhau, thêm cái sân sau be bé. Trên lầu thì 3 phòng ngủ vừa và phòng ngủ lớn của 2 tụi em. Với đứa mới qua xứ người được nửa năm, em đã cố gắng kiếm chỗ chui ra chui vô thì em thấy tự hào thật sự”, chị Trang tâm sự thêm. Phòng bếp được chị thiết kế khá đơn giản với tông màu trầm nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Hầu hết gian bếp của gia đình được lắp đặt các loại tủ nhiều ngăn, nhìn rất gọn gàng và ngăn nắp.
Ngôi nhà được thiết kế tiện nghi, nội thất hiện đại sang trọng, không gian thoáng mát luôn được cácgia đình nhỏ ưa chuộng. Đây là một trong những mẫu nhà đáng để bạn tham khảo và lựa chọn cho riêng mình.