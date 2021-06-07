Ở 'xứ người' chỉ nửa năm, chồng giỏi vợ đảm dựng ngay 'cơ ngơi' khiến ai nấy đều ghen tị 'nổ đom đóm mắt'

Ở đâu đó trong cuộc sống này, có những con người phải rời xa quê nhà để lập nghiệp ở "xứ người" với hy vọng có một tương lai rộng mở hơn. Đối với "tổ ấm nhỏ" của gia đình chị Trang cũng vậy, họ đã nỗ lực không ngừng để xây dựng được một ngôi nhà khang trang, một chỗ che nắng, che mưa vô cùng lý tưởng.

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", chị đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà mới xây dựng của mình: “Với căn nhà này, em tâm huyết dữ lắm vì mua đất và tự xây lên. Đến cả những đồ trang trí, em cũng tự tay mua từng bóng đèn, miếng thảm chân... Bởi khi xây xong căn nhà, em cũng cháy túi nên không thuê thiết kế. Cây nhà lá vườn anh chồng nhà em mỗi ngày nhặt nhạnh ít rồi cũng đầy đủ. Vợ chồng em mệt cỡ nào về đến tổ ấm nhỏ cũng thấy bình yên, ấm áp”. Chỉ sau nửa năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đôi vợ chồng đã xây dựng được cả một cơ ngơi rộng lớn thế này, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.