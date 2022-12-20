Dấu hiệu của một căn bếp phạm phong thủy, có thể gây bất lợi về công việc, học tập và tình cảm vợ chồng

Trong khi bếp mạnh về Hỏa thì phòng vệ sinh lại thiên về Thủy. Nếu hai căn phòng này đối diện nhau, chúng sẽ tạo ra sự xung đột, ảnh hưởng đến mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, phòng bếp là nơi nấu ăn, trong khi đó phòng vệ sinh lại là nơi mang xú uế, nhiều năng lượng xấu. Khi đặt cửa hai phòng đối diện nhau thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình.

Chuyên gia phong thủy cho biết, tủ lạnh và bồn rửa bát là những đồ vật thuộc hành Thủy. Do đó nếu đặt bếp giữa hai vật này sẽ phạm phải cách cục 2 Thủy chèn 1 Hỏa, như vậy sẽ khiến Hỏa khí của bếp bị ảnh hưởng, không tốt cho vận khí của gia chủ.

Ngoài ra, việc đặt bếp ở gần tủ lạnh khi nấu nướng dễ khiến dầu mỡ bắn linh tinh, dễ ảnh hưởng tới thực phẩm được để trong tủ lạnh. Ngoài ra đặt như vậy dễ khiến linh kiện điện tử của tủ lạnh bị ảnh hưởng vì nhiệt lượng tỏa ra từ bếp nấu.

Không gian bếp tăm tối

Nhiều người cho rằng không gian nhà bếp luôn mở sẽ cuốn đi tài lộc trong nhà, nhưng về mặt khoa học, căn bếp kín mít sẽ lưu mùi đồ ăn, tạo sự u ám.

Theo đó, âm khí càng nặng nề, không hề tốt cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Một không gian thoáng đãng giúp căn bếp hấp thụ được nhiều ánh sáng, tạo sự ấm áp, cuốn đi những điều không tốt lành.

Nếu căn bếp không có nhiều không gian mở thì cần lắp máy hút khói, dầu mỡ. Nếu có cửa sổ và quạt thông gió thì càng tốt.

Tận dụng ban công để đặt bếp nấu

Ban công là một công trình phụ giúp mở rộng diện tích của căn nhà nên chúng không có năng lượng của đất. Theo phong thủy, nếu đặt bếp ở ban công thì sẽ làm ảnh hưởng đến may mắn của thế hệ sau.

Đặt bếp ở vị trí chênh vênh

Theo phong thủy học, những đồ vật có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới vận khí của căn nhà thì nên được đặt ở những vị trí có điểm tựa, vì như vậy sẽ hình thành cách cục “tựa núi” vô cùng vững chãi.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó, tránh đặt bếp ở vị trí chênh vênh không có điểm tựa phía sau, vì điều này tượng trưng cho việc tài lộc của gia đình bạn bị đặt vào thế bấp bênh không vững chắc.

Ngoài ra, đặt bếp ở những vị trí như vậy dễ khiến các thành viên trong gia đình gặp nguy hiểm nếu vô tình xảy ra va chạm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.