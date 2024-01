Chuyên gia phong thủy tiết lộ lý do nên đặt quả phật thủ trên bàn thờ ngày Tết

Phật thủ là giống cây ăn quả thuộc họ cam chanh, có tên khoa học là Citrus medica L.var.sarcodactylis Swingle và tên trong dược liệu là Fructus citri Sarcodactylis. Bề ngoài của quả chia nhánh trông như bàn tay Phật do đó nhiều người cho rằng loại quả này là quả linh thiêng và thường dùng để thờ cúng.

Mang lại may mắn, bình an

Theo quan niệm phong thủy, phật thủ mang lại may mắn, bình an tốt lành, mang tài lộc, được thần Phật gia hộ, trừ tà. Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Hình dáng giống như bàn tay phật

Giống như tên gọi của loại quả này, quả phật thủ có hình dáng giống như bàn tay Phật đang khum lại với ý nghĩa che chở cho chúng sinh. Với việc đặt quả phật thủ lên bàn thờ, các gia đình cầu mong một năm mới thuận lợi như ý, may mắn, không gặp phải tai ương hay những điều xui rủi.

Cách chọn quả phật thủ

Quả phật thủ thường được trưng trên bàn thờ ngày Tết và thường được bày bán tại các chợ truyền thống, bạn có thể đến và dễ dàng chọn mua. Khi chọn mua quả Phật thủ, nên chọn quả to, ngón tay của phật thủ nhiều, dài mập, các ngón đều nhau. Bạn cũng nên chú ý chọn quả có da trơn cật, màu hơi mờ vàng là quả già để được lâu và thơm hơn. Tránh mua quả bị xước sát, bị sâu đục khoét, bị dập hoặc gãy các ngón phật thủ. Không chọn phật thủ non dù chúng cũng có màu vàng nhưng lại rất nhanh hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết bảo quản

Bí quyết giữ được quả phật thủ tươi lâu, màu đẹp người ta thường dùng rượu trắng để lau bụi bẩn bám trên quả. Nếu đặt trên bàn thờ có thể đặt thêm bát nước và một vài viên B1, đặt đoạn cành quả phật thủ xuống bát nước đó, một thời gian sau cành sẽ ra rễ và có tác dụng hút nước nuôi quả.