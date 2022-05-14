Chuyên gia phong thủy cảnh báo: Nếu ban công có những đồ vật sau may mắn, tiền của, sức khỏe nối đuôi nhau rời đi

Nhiều gia đình thường tận dụng khoảng trống ngoài ban công để trồng cây xanh, giúp ngôi nhà mát mẻ hơn, có sinh khí và thanh lọc không khí. Theo phong thủy , việc đặt chậu cây quá cao trên ban công ảnh hưởng đến tài vận gia chủ, cây cao quá có thể khiến ban công cản nắng, gió và không khí vào trong nhà, bao gồm cả nguồn vượng khí.

Không ít gia chủ thường đặt các linh vật hóa giải sát khí ở ban công để mang lại vận khí tốt, thu hút tài lộc cho gia đình. Tuy nhiên, đối với ban công, bạn không nên đặt quá nhiều linh vật bởi chúng sẽ gây rối loạn trường khí hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới ngôi nhà đối diện. Tốt nhất, bạn chỉ nên đặt 1-2 linh vật ở ban công nếu thấy cần thiết.

Gia chủ chỉ nên đặt những loại cây nhỏ, hoa nhỏ để trang trí cho không gian ban công, cần chú ý khi trồng cây. Cây xanh tốt nghĩa là dương thịnh, cây khô héo được coi là điềm xấu.

Chuông gió

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thích treo chuông gió ngoài ban công. Nhằm trang trí và tạo ra âm thanh vui tai. Tuy nhiên, người xưa thường sử dụng chuông gió dưới hình thức cúng tế và chúng được coi là một vật mang tính tâm linh. Trong khi đó, theo phong thủy, chuông gió chịu ảnh hưởng của gió nên phát ra tiếng ồn. Nó vận khí di chuyển và tác động vào từ trường, hóa giải sát khí.

Ngoài ra, tiếng kêu của chuông gió có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình vào ban đêm.

Thần vị

Ban công vốn trống trải, chịu gió thổi mưa tạt, nếu đặt Thần vị tại đây sẽ không đem đến điều tốt lành, xúc phạm thần linh. Nếu đến mùa đông, thần vị chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc sẽ làm mất linh tính. Ngoài ra, nhiều gia đình chọn ban công là nơi để phơi quần áo, mà quần áo nhiễm khí con người, đặc biệt là nội y, điều này thể hiện sự bất kính đối với thần linh. Vậy nên, gia chủ không nên đặt thần vị tại ban công.

Tủ giày

Ảnh minh họa: Internet

Một số gia đình tận dụng không gian ngoài ban công để làm giá để giày dép. Tuy nhiên, đây là điều cấm kỵ trong phong thủy. Theo phong thủy, đôi giày sau khi đi sẽ hấp thụ ngũ hành từ bên ngoài vào. Mang năng lượng xấu vào nhà. Để giày dép ngoài ban công sẽ làm ô nhiễm không khí ở khu vực đó. Mặt khác, bụi bẩn, bùn đất và mùi khó chịu từ giày dép sẽ ảnh hưởng đến việc đón dương khí ở khu vực ban công.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.