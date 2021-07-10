Chàng kiến trúc sư Hà Thành 'trùng tu' căn biệt thự Pháp cổ theo phong cách Bắc Âu khiến ai nhìn cũng mê tít

Không gian được "khoác áo mới" theo cảm hứng phong cách Bắc Âu làm điểm nhấn, kết hợp cùng với hệ nội thất mới thiết kế thông minh, an toàn và đầy đủ tiện nghi.
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Nhắc đến phong cách Bắc Âu, người ta thường gợi nhớ đến những vật liệu cấu thành từ những loại gỗ tự nhiên, những khoảng không gian xanh tươi nho nhỏ trong nhà, cộng hưởng cùng gam màu trắng và đất.
Trong hội những người "Nghiện nhà", bạn Lộc Nguyễn đã chia sẻ những hình về căn biệt thự Pháp cổ tọa lạc tại Hà Nội của gia đình mình sau một khoảng thời gian cải tạo. Anh chàng cho hay: "Cải tạo lại còn khó hơn xây mới, đó là điều mình đúc kết được sau khi sửa sang lại toàn bộ kết cấu căn nhà nằm trong biệt thự này. Điều mình mong muốn là kết hợp lối kiến trúc hiện đại và cổ điển nhưng vẫn tối đa hóa diện tích sử dụng trong không gian mới".
Căn biệt thực được chia làm 3 khu vực chính, bao gồm: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh và 1 khu ban công nho nhỏ để ngắm cảnh. Theo như chia sẻ của chủ nhân căn biệt thự cổ, không gian được "khoác áo mới" theo cảm hứng phong cách Bắc Âu làm điểm nhấn, kết hợp cùng với hệ nội thất mới thiết kế thông minh, an toàn và đầy đủ tiện nghi.
Đây là phong cách thiết kế mang lại cảm giác giản dị, ấm áp, tạo cho không gian sống đầy sự thoải mái và tiện nghi. Bạn có thể tham khảo và bày trí không gian cho ngôi nhà tương lai của mình theo phong cách này.